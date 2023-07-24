IU美談又多一件：第一次結算時就買名牌包送練習生好友！

IU啊，你還有多少美談是粉絲們不知道的？？

女團FIESTAR出身的惠美公開了IU的舊事，網民們得知後忍不住大讚「人美心善」。 惠美在團隊解體後轉行自己當起了老闆，目前開了一家練習室租賃公司，為此她也付出了不少努力，積極學習裝修知識，有時間就出門看場地，甚至連練習室的油漆都是自己刷的。

惠美之後又提到了自己的練習生時期，當時她和IU是同門，隸屬於同一家經紀公司，「我剛進公司的時候和IU住在一個宿舍裡，宿舍非常大，差不多有60-70坪，因為住在一起，所以和IU的關係也很好。 當時IU第一次拿到結算時，其實也不是特別多的錢，但她卻買了禮物送給身邊的人，給我也買了名牌包包，真的非常講義氣。」



IU是韓娛圈內出了名的「義氣女」，非常體貼身邊的工作人員，會主動參加工作人員的婚禮，為新人送上祝歌。 當時有韓媒爆出IU與公司續約時條件之一就是沿用她自己的團隊職員，包括經紀人、造型師、化妝師等，他們大部份都與IU合作10年以上，可見他們感情要好，更證明IU重情重義。 而IU對粉絲也一樣貼心，有粉絲希望看到她去其學校表演，IU就真的出現在了粉絲的畢業典禮上，令全校師生相當驚喜。 除此之外，IU也是積極的慈善家，經常捐款幫助弱勢群體。



아이스버킷 챌린지로 얼음물도 뒤집어쓰고 팬클럽 이름으로 5천만원이나 기부하는 아이유

그간 꾸준히 보여준 선한 영향력에 진심이 더 와닿는다.. pic.twitter.com/GYPUFdqGFd — 구슬이 평생 벗 겨울이 (@IU_winter) July 14, 2023

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