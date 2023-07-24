太慘！《Bro & Marble》Joshua＆Hoshi被「丟包」在沙漠，為了找到骰子～兩人還挖沙挖一小時！

《Bro & Marble》是以杜拜為背景，一邊享受旅行一邊玩「現實版大富翁」的全新綜藝真人秀。由

他們分成三組「神Bro」柳演錫＆曹圭賢、「池Bro」池錫辰＆李東輝、「ShiBro」Joshua＆Hoshi進行大富翁遊戲，李昇基則擔任「銀行」。第一輪的遊戲中，李昇基提到只要走到「B領地」就會馬上結束遊戲，大家都天真的以為那是好地方。



最後由 Joshua＆Hoshi 骰到「B領地」，他們搭上吉普車被載往神秘的地方，兩人一開始還很開心，結果...是被丟包在沙漠裡。爬了幾個山丘後，終於找到了旗子，而「B領地」是銀行李昇基的地盤，要逃出得經過他的允許，他要 Joshua＆Hoshi 在沙裡找出骰子，並骰出 Double 才行。



為了找到骰子，兩人就開始挖沙，Hoshi 甚至直接徒手挖，哥哥們看到照片後還很慶幸沒有骰到那～！過了一個多小時後，終於找到兩顆骰子，李昇基：「每扔一次1000迪拉姆（約韓幣40萬）。」協商後是扔五次2500迪拉姆，結果第二次就成功了，又開始跟銀行撒嬌要打折，最後李昇基讓他們在沙漠裡跳〈Very Nice〉，真的辛苦了啊 XD



《Bro & Marble》節目內容＋陣容真的蠻有趣，隔天的起床任務「我們昇基不是笨蛋」也是笑點滿滿，曹圭賢的打小報告、柳演錫和李東輝直接演起戲來、Joshua 還在最後一刻跑到池錫辰的房間偷走李昇基的衣服並穿上，期待下集播出呢！



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