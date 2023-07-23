超活跃！《坏妈妈》后以《残酷的实习生》回归小萤幕，罗美兰更将出演《帐篷外面是欧洲》第4季

《坏妈妈》才终映一个多月，罗美兰马上就有新作品《残酷的实习生》可以看！

由《致忘了诗的你》韩尚才导演执导，《心灵的声音：Reboot》朴妍景作家执笔的TVING新剧《残酷的实习生》（共12集），将於下月（8月）11日首播。找来罗美兰、严志媛担任主演。

该部电视剧描述打破7年空白期，以实习生的身份重回职场的高海罗（罗美兰 饰），从成功的同期崔智媛（严志媛 饰）那里得到隐秘且残酷的提议后，将内心所经历的矛盾燃烧成社会生活满级经历经验值的故事。这也是罗美兰继6月终映的tvN《坏妈妈》后的新作品。

不只如此，罗美兰还将出演tvN综艺《帐篷外面是欧洲》第4季。该节目之概念为「背著背包向欧洲出发，拒绝平凡的欧洲旅行。白天开车穿行於欧洲城市的小巷，晚上则挑战帐篷外大自然美景下的真野营」。此前，曾有柳海真&陈善奎&朴智焕&尹钧相、赵震雄&崔元英&朴明勋&权律等两组人马出演，受到不少观众喜爱。

罗美兰不只活跃於大、小萤幕上，她也曾以固定成员的方式出演多档综艺节目，如：《周末使用说明书》、《姐姐们的Slam Dunk》、《真正的男人》（女军特辑1）、《更需要浪漫》等，展现多样魅力。不晓得这次会有哪些姐姐妹妹们会和罗美兰一起去欧洲呢！

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