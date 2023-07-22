攜手共演「搞笑偵查劇」《摸心第六感》！被問到與李民基是不是「戀人關係」，韓志旼噗嗤一笑：「看看他的臉，怎麼可能」XD

沒想到預告影片還有「彩蛋」！追完《歡迎來到王之國》就接著看《摸心第六感》啦～

將於下月（8月）12日首播的JTBC新週末劇《摸心第六感》，由《錐子》、《耀眼》金鉐潤導演與李南奎作家三度合作，描述在「零犯罪」的清靜農村中，一位被降職的熱血刑警文張烈（李民基 飾），借助擁有「摸屁讀心術」的獸醫奉藝奮（韓志旼 飾）的能力，攜手調查連續殺人事件的搞笑偵查劇。Netflix也將同步播出。

繼第一版‎、‎第二版後，官方公開第三版預告影片。文張烈正在訊問奉藝奮，而她一五一十地交代自己的來歷。連自己擁有「超能力」的這件事也告訴對方了！影片節奏相當歡快，沒想到最後的最後還有「彩蛋」：

張烈與藝奮一起坐在動物醫院前接受採訪，被問到：「兩位是戀人關係嗎？」他們不約而同驚呼一聲（這該死的默契XD），然後看了彼此一眼，忍俊不住、笑了出來。藝奮扶額加偷笑：「你看看他的臉，怎麼可能！」本來也在笑的張烈，表情瞬間崩了，這兩位演員的化學反應真的太好了哈哈哈！！！







另外，EXO隊長SUHO（金俊勉）飾演的大學生「金善宇」，也出現預告影片裡。擁有天使般外表、在便利商店打工的他，以笑容擄獲藝奮的心。藝奮甚至說出：「善宇家的小貓真好啊～什麼都可以看的到！！！」

SUHO曾在個人Instagram分享《摸心第六感》殺青照，蛋糕上面就有他騎著腳踏車、載著韓志旼的合照，非常好奇他們在劇中的互動呢！

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