這是什麼神奇的設定！新劇《時髦一點》韓志旼擁有「讀心術」，卻需要在「摸屁屁」的情況下才能讀懂XD

感覺是一部很好笑又很有趣的電視劇！預告裡的韓志旼好可愛啊～

將接檔《歡迎來到王之國》於下月（8月）12日首播的JTBC新週末劇《時髦一點》，由《錐子》、《耀眼》金鉐潤導演與李南奎作家三度合作，韓志旼、李民基、EXO SUHO（金俊勉）主演。

劇情描述在一個零犯罪的清靜農村中，偶然出現有著超能力的誠實女獸醫，只要碰到對方屁股，就能夠看見人與動物的過往。而一位為了回歸首爾廣搜隊的刑警，必須借助女獸醫的超能力，兩人將展開一段搞笑聯手搜查故事。在看似平靜的村莊裡，他們一起解決村民們大大小小奇怪的問題，卻捲入了連續殺人事件中……

韓志旼飾演「奉藝分」，一位在偶然的機會下突然出現超能力的女獸醫。只要摸到人或動物的屁股，就能看見他們的過去。平時熱情又愛管閒事的她，正在測試自己的能力值，卻被熱血刑警文張烈撞見，間接使用了這能力而破解謎團。

李民基飾演「文張烈」，一位熱血與慾望都滿點的刑警，渴望再度回到廣搜隊。在寧靜的故鄉，偶然發現了奉藝分的超能力，並將其運用在搜查中。兩人成為密不可分的關係，卻也一起捲入連續殺人事件，進而更加刺激刑警的熱血本能。

SUHO飾演「金善宇」，擁有天使般外表的大學生。在便利商店打工的他，以笑容擄獲奉藝分的心。不過在這樣帥氣無害的外表下，卻隱藏著神祕的另外一面。

在首版預告中，在動物醫院裡身穿白袍的奉藝分自我介紹：「我叫奉藝分，某天突然有了超能力。只要一摸，無論是人還是動物，我都能讀懂！但是得摸屁股…」接著，奉藝分伸出她的雙手，帶著興奮的眼神，依序摸了小狗、公雞、還有人（？）的屁屁XD

某天，奉藝分下定決心，一定要對某人進行讀心術（換句話說，就是要摸到對方的屁股）。奉藝分「熱身」之後，搶先在文張烈坐下前，把手放在椅子上。沒想到，這位刑警的牛仔褲上全是鉚釘！奉藝分被扎的有苦難言，螢幕上還出現「因為疼，所以是超能力者」的字幕。

看完預告，除了覺得韓志旼姐姐超可愛以外，更期待電視劇的播出了！> <

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