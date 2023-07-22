韓國發生「可疑包裹事件」扯上台灣，台灣中華郵政澄清「是中國轉運，從未入境台灣」

韓國19日起發生了「可疑包裹事件」（台灣俗稱「毒包裹事件」），各地區不些人收到疑似含有有害物質的包裹，包裹顯示來自台灣，而今（22）日負責運送包裹的台灣中華郵政出面澄清，包裹真正寄送者指向中國。

「可疑包裹事件」最初來自蔚山東區一所身障福利機構，19日該機構3名工作人員打開了來自台灣的不明包裹後，疑似吸入有毒氣體出現頭暈和呼吸困難症狀。21日，京畿道龍仁市處仁區一家工廠也收到相似的包裹，一樣都有郵戳顯示是台灣所寄送，但只有收件人訊息，寫著的還疑似是俄羅斯名字。據龍仁東部警署透露，在請科學調查隊與軍隊化學部支援後進行分析，包裹並未有任何有毒物質，而收到包裹的報案者也沒有任何異狀，不過由於擔心存在潛伏期，會持續觀察該報案者狀況。

▼報導中的照片清楚可見寫著「TAIPEI TAIWAN」還有中華郵政郵戳



不久，濟州島、慶南、大田……等地也傳出有人收到可疑包裹，慶南地區的則顯示是馬來西亞寄送，送驗結果同樣沒有有毒物質。截至稍早韓國時間下午5時（台灣時間下午4時），韓國警方在全國各地共接獲1647起案子，事件頻傳難免造成人心惶惶，不過目前送檢的包裹都沒有毒物反應，大部內容物都是化妝品或是空包，判斷是恐怖攻擊的可能性較低，但仍提醒民眾不要輕易打開不明包裹。



▼韓國MBC報導「韓國全國因『疑似毒物包裹』進入緊急狀態，『不要打開可疑郵件』」



負責運送包裹的台灣國家郵政機構中華郵政今（22）日下午已出面澄清，說明已與韓國郵政密切聯繫並提供相關資料作為調查，而相關郵件皆為「貨轉郵」，台灣僅是中轉站、郵件並未入境台灣，那些都是轉運業者招攬的境外郵件，實際寄件人是中國店商平台上的某商家，會進一部追查覽貨的貨運業者，也會對業者保留損害求償之權利。

政府機關內政部警政署、財政部關務署、台灣駐韓代表團亦發布新聞稿說明此事。警政署已組專案小組持續追查此事；關務署則認為若郵件不符規定中華郵政應主動向海關申報，已要求中華郵政確實監管運輸業者不得違反規定，也會繼續蒐集分析情資，對中國大陸等高風險地區的轉口貨物加強查核；台灣駐韓代表以韓文說明原委，表示在事情發生後已立即通報台灣關務署，兩國相關機構正密切合作。



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