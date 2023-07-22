携手共演「搞笑侦查剧」《摸心第六感》！被问到与李民基是不是「恋人关系」，韩志旼噗嗤一笑：「看看他的脸，怎么可能」XD

没想到预告影片还有「彩蛋」！追完《欢迎来到王之国》就接著看《摸心第六感》啦～

将於下月（8月）12日首播的JTBC新周末剧《摸心第六感》，由《锥子》、《耀眼》金鉐润导演与李南奎作家三度合作，描述在「零犯罪」的清静农村中，一位被降职的热血刑警文张烈（李民基 饰），借助拥有「摸屁读心术」的兽医奉艺奋（韩志旼 饰）的能力，携手调查连续杀人事件的搞笑侦查剧。Netflix也将同步播出。

继第一版‎、‎第二版后，官方公开第三版预告影片。文张烈正在讯问奉艺奋，而她一五一十地交代自己的来历。连自己拥有「超能力」的这件事也告诉对方了！影片节奏相当欢快，没想到最后的最后还有「彩蛋」：

张烈与艺奋一起坐在动物医院前接受采访，被问到：「两位是恋人关系吗？」他们不约而同惊呼一声（这该死的默契XD），然后看了彼此一眼，忍俊不住、笑了出来。艺奋扶额加偷笑：「你看看他的脸，怎么可能！」本来也在笑的张烈，表情瞬间崩了，这两位演员的化学反应真的太好了哈哈哈！！！







另外，EXO队长SUHO（金俊勉）饰演的大学生「金善宇」，也出现预告影片里。拥有天使般外表、在便利商店打工的他，以笑容掳获艺奋的心。艺奋甚至说出：「善宇家的小猫真好啊～什么都可以看的到！！！」

SUHO曾在个人Instagram分享《摸心第六感》杀青照，蛋糕上面就有他骑著脚踏车、载著韩志旼的合照，非常好奇他们在剧中的互动呢！

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