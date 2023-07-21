【韓網熱帖】以為女友出軌，手抖著確認之後... 發現是跟NCT在「煥」Bubble

有多少男士曾經有這個遭遇？（大笑）

有網友PO文問稱疑似發現女友出軌：「不是捉姦在床那種狗血場面。 她的平板收到kkt新消息提醒，出現男生頭像的傢伙，內容是兩三行加上一個愛心emoji kk 當時情況是女友靠著沙發坐在地上做課題，我提早下課說在沙發上睡一下，可能她以為我睡著了。 收到kkt消息時她心虛回頭看了我一眼，我假裝睡覺相安無事，但頭好痛。 如果她沒確認我是否睡著反而不會起疑心。 我們交往5年了，一直很自然地以為這樣的糟糕事不會發生在我們身上。 寫得有些亂，抱歉。」

有人回覆：「也許是Bubble？ 我也一度以為女友出軌，手抖著確認之後發現是NCT在煥。」

韓國網友評論：

1. NCT在煥... 是沒聽過的NCT啊

2. 應該是在玹吧

3. 那位男友應該是非粉，所以不認識在玹

4. 因為「沒聽過的NCT」笑到哽咽

5. 在煥並不是NCT啊ᅲᅲ

6. 說到在玹的Bubble，就想起被Bubble困住的李泳知kkkkk

7. 可是Bubble不會有新消息提示，也不會出現照片啊

8. 去年的話可能是Private Message！

9. Private Message既有新消息提示也有照片kk

10. 在煥和沒聽過的NCT都太好笑了kkk

出處：https://theqoo.net/square/2863498676

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