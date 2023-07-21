NewJeans新歌《ETA》MV全程用手機拍攝！FaceTime開頭超有親切感

女團NewJeans今日正式發行迷你二輯《Get Up》，主打歌《ETA》的MV再次引起關註。

《ETA》是NewJeans新專輯三首主打歌之一，標題是「即將抵達」（stimated Time of Arrival）的縮寫。 MV講述NewJeans成員在party上演出時發現朋友的男友與陌生女生舉止親暱，於是趁演出間隙拍影片傳給朋友、隨時共享進度，憤怒的朋友立即驅車趕來。



MV畫面清晰、運鏡流暢，沒想到竟是全部用iPhone 14 Pro手機拍攝！這是Apple「用iPhone拍攝」campaign在韓國推出的第二部作品，第一部是去年與朴讚郁導演合作的短篇電影《一場春夢》。



《ETA》導演申宇碩曾與NewJeans合作《Ditto》《OMG》等多支MV，透露稱這一次創作劇本時已考慮到必須全程用iPhone拍攝的條件：「《ETA》的特點是歌詞很有親近感、 像和朋友聊天一樣，所以用了iPhone的FaceTime（作為開頭），動作幅度較大的舞蹈則使用動作模式（action mode）進行拍攝，從而獲得穩定的畫面。」



Apple韓國YouTube頻道公開了MV拍攝花絮，可以看到拍攝時攝影師不斷走動、手機晃動幅度很大，但畫面依然十分穩定。 此外還運用電影效果模式（cinematic mode）呈現富有縱深感的畫面，在光線不足的場景中也獲得穩定清晰的表現。



NewJeans新專輯《Get Up》一共收錄6首歌，其中先公開曲《Super Shy》已登上英國Official Charts和美國Billboard排行榜TOP 100，《Cool With You》昨日一公開就因梁朝偉和鄭好娟的出演引起關注。 專輯預售量更達到172萬張，出道僅1年就三次達成百萬銷量。



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