朴志訓憑藉韓劇《弱美男英雄》拿下青龍男子新人獎！獲評審「全票通過」的一致肯定：演技多變完美無缺

恭喜 #朴志訓～！！！絕對是一位值得信賴、演技出眾的好演員。
在近期舉行的【2023第2屆青龍電視劇大賞】上，朴志訓憑藉Wavve熱門韓劇《弱美男英雄Class 1》奪得男子新人獎，評委們的審查過程和結果也隨之公開。
今年同樣經過專家們嚴格的篩選出候選名單，並由6位認證過的專家作為最終評審委員，加上1位網友總共7人票選出最終獲獎者。
朴志訓不只是獲得了業界和觀眾們的掌聲和肯定，更是在評審之中拿下了7票「全票通過」的一致肯定，實屬難得。評審異口同聲的表示：「年紀輕輕就能夠如此深刻地表達出情感上的各種變化，從動作到感情上都表現的完美無缺。」
Wavve平台也發文恭喜男主朴志訓！
박지훈X덱스X최현욱 청룡 소감 모음— Wavve (웨이브) (@wavve_official) July 20, 2023
큰절에 맑눈광 다짐(?)까지
감동과 위트가 넘쳤던 순간들
수상 진심으로 축하드립니다!
JUST DIVE Wavve!#Wavve #웨이브 #웨이브오리지널 #청룡시리즈어워즈 #약한영웅Class1 #피의게임2 #박지훈 #최현욱 #덱스 pic.twitter.com/wZocniRmea
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