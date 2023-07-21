朴志訓憑藉韓劇《弱美男英雄》拿下青龍男子新人獎！獲評審「全票通過」的一致肯定：演技多變完美無缺
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朴志訓憑藉韓劇《弱美男英雄》拿下青龍男子新人獎！獲評審「全票通過」的一致肯定：演技多變完美無缺

韓劇   2023年7月21日   星期五15:53   Mico  

朴志訓（封面圖源：IG@official_parkjihoon、Wavve《弱美男英雄Class 1》海報）

恭喜 #朴志訓～！！！絕對是一位值得信賴、演技出眾的好演員。

在近期舉行的【2023第2屆青龍電視劇大賞】上，朴志訓憑藉Wavve熱門韓劇《弱美男英雄Class 1》奪得男子新人獎，評委們的審查過程和結果也隨之公開。
朴志訓（圖源：KBS截圖）
朴志訓（圖源：twitter@wavve_official）

今年同樣經過專家們嚴格的篩選出候選名單，並由6位認證過的專家作為最終評審委員，加上1位網友總共7人票選出最終獲獎者。
朴志訓（圖源：Wavve《弱美男英雄Class 1》海報）

朴志訓不只是獲得了業界和觀眾們的掌聲和肯定，更是在評審之中拿下了7票「全票通過」的一致肯定，實屬難得。評審異口同聲的表示：「年紀輕輕就能夠如此深刻地表達出情感上的各種變化，從動作到感情上都表現的完美無缺。」
朴志訓（圖源：IG@official_parkjihoon）
朴志訓（圖源：IG@official_parkjihoon）

Wavve平台也發文恭喜男主朴志訓！

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