【韩网热帖】以为女友出轨，手抖著确认之后... 发现是跟NCT在「焕」Bubble

有多少男士曾经有这个遭遇？（大笑）

有网友PO文问称疑似发现女友出轨：「不是捉奸在床那种狗血场面。 她的平板收到kkt新消息提醒，出现男生头像的家伙，内容是两三行加上一个爱心emoji kk 当时情况是女友靠著沙发坐在地上做课题，我提早下课说在沙发上睡一下，可能她以为我睡著了。 收到kkt消息时她心虚回头看了我一眼，我假装睡觉相安无事，但头好痛。 如果她没确认我是否睡著反而不会起疑心。 我们交往5年了，一直很自然地以为这样的糟糕事不会发生在我们身上。 写得有些乱，抱歉。」

有人回覆：「也许是Bubble？ 我也一度以为女友出轨，手抖著确认之后发现是NCT在焕。」

韩国网友评论：

1. NCT在焕... 是没听过的NCT啊

2. 应该是在玹吧

3. 那位男友应该是非粉，所以不认识在玹

4. 因为「没听过的NCT」笑到哽咽

5. 在焕并不是NCT啊ᅲᅲ

6. 说到在玹的Bubble，就想起被Bubble困住的李泳知kkkkk

7. 可是Bubble不会有新消息提示，也不会出现照片啊

8. 去年的话可能是Private Message！

9. Private Message既有新消息提示也有照片kk

10. 在焕和没听过的NCT都太好笑了kkk

出处：https://theqoo.net/square/2863498676

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