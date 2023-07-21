田慧振＆崔秀英在《陌生人》成為「非典型母女」相愛相殺！朴成勳「從良」轉職警察

改編自同名網漫，由田慧振、崔秀英、安在旭和朴成勳主演的韓國家庭喜劇《陌生人》日前已經開播！大家開始追看了嗎？

劇集以一對非典型母女為中心，講述毫無對策的母親金恩美（田慧振飾）和灑脫率性的女兒金珍熙（崔秀英飾）像「陌生人」一樣同居，透過一連串的事件磨合，母女二人漸漸理解對方，並建立信任和感情的故事。



田慧振在劇中飾演金恩美，早在高中時期誕下女兒珍熙，但是她並未有被「母親」的身份束縛，至今仍然活得逍遙自在，是一名活潑帥氣的物理治療師；相反珍熙就像是母親的戀人和朋友，時刻擔心不懂事的媽媽惹出事端！



《陌生人》採取事前製作，並於今年第一季順利完成拍攝，當時秀英還在社交平台公開「母女照」，引發網民熱烈討論，不少人認為現年46歲的田慧振保養得宜，和33歲的秀英更似兩姐妹，難以相信她要扮演中年媽媽！不過田慧振所飾演的金恩美早於高中誕女，推估劇中角色約46、47歲，與其實際年齡相若，所以觀眾們無須擔心，她仍然是知性美的代名詞。



除了最美母女檔外，安在旭和朴成勳也將合流演出，分別飾演耳鼻喉科專科醫生「振洪」和南村派出所所長「殷載元」，二人將在這段「非一般」母女關係中，增添浪漫和刺激感！值得一提的是，《陌生人》也是朴成勳憑《黑暗榮耀》走紅後首部推出的劇集，今次他一洗昔日的反派氣息、化身帥氣警察，令人期待他的大轉變！



他也透露了接拍《陌生人》的原因：「這些都是在《黑暗榮耀》上映前就已經確定的作品，劇本很有趣，我覺得可以展現出與過去不同的一面。」當被問到會否因為前作爆紅而令他壓力倍增時，他則表示未有受到影響：「我覺得我只是在走該走的路，我不知道公眾會否給予更加關注，但我盡量不想動搖。」



韓國家庭喜劇《陌生人》已於日前首播，並會逢星期一、二在「黃Viu」上架。

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