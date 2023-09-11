少女時代秀英見面會「My Muse」首爾站開跑！唱跳滿分加上滿滿福利送上150分鐘精彩演出！

少女時代成員秀英，近年來也相當積極往戲劇方面發展，不久前剛剛終演的電視劇《陌生人》也大受好評，她更將展開海內外巡迴見面會演出，9月9日正是第一場首爾站起跑的日子，她也送上了150分鐘得滿滿精彩演出。

秀英近日時常透過SNS分享自己正在努力準備著見面會的照片與影片，為了9月9日第一場的「My Muse」見面會送上完美演出，而她也帶來令人難忘的熱歌勁舞組曲，以及動人的演唱，更以完美的口才及現場互動與粉絲們共度難忘的時光，所有環節完美呈現送上了長達150分鐘的演出。



秀英先是以少女時代的歌曲〈Forever 1〉登場，向大家問候之後，立即透過「我人生中難以忘懷的一句話」與所有粉絲們分享問暖人心的台詞，帶給大家正能量。接下來秀英更是大跳四代女團的舞蹈，不管是BlackPink、IVE、NewJeans以及LE SSERAFIM都引發全場尖叫，也邀請了韓國女諧星擔任特別嘉賓，與秀英在舞台上進行舞蹈對決，更添現場笑聲，同時秀英也進行與粉絲們之間的互動遊戲，現場氣氛相當開心。

電視劇《陌生人》中與秀英合作的演員田慧振、朴成勳以及曾與秀英合作《Run On奔向愛情》的演員任時完、延濟旭，也透過影片為秀英送上祝福。在見面會接近尾聲時，秀英也感性向所有人表達感謝，她表示在舞台上與大家見面，總是讓她覺得興奮又害怕，也覺得自己是很有福氣的人，除了感謝到場的粉絲們，也謝謝所有公司同仁、現場工作人員、舞蹈組等所有為了今日演出而付出的人，現場充滿了感動氣息。



秀英一連串的見面會「My Muse」，接下來將於9月20日來到日本橫濱，9月23日大阪，10月1日泰國曼谷，以及10月15日的台北最終場，陸續與亞洲各地的粉絲們同樂。

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