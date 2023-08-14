【本季黑馬】《陌生人》收視急升三倍：崔秀英追星成功！與田慧振演母女圓夢

最近的黑馬——《陌生人》大家都追看了嗎？

由田慧振和崔秀英主演的韓國家庭喜劇《陌生人》講述毫無對策的母親金恩美（田慧振飾）和灑脫率性的女兒金珍熙（崔秀英飾）像「陌生人」一樣同居後，漸漸理解對方並開始建立了信任和感情的故事。劇集開播以來屢創佳績，韓國收視不但從1.26%急升至3.91%外，更成為ENA電視台史上收視亞軍，聲勢持續向好！



劇中金珍熙時常被熱愛自由的母親逗得哭笑不得，但是二人情如姊妹的關係也讓觀眾津津樂道！近日崔秀英在專訪提到，《陌生人》是她期待已久的作品：「我已經很久沒有這樣期待我的作品播出，平日我會冷靜看待已經拍攝完畢的劇集，但是《陌生人》不同，韓國以母女為主角的電視劇不多吧？《陌生人》是一部喜劇，同時又以感人的劇情引發共鳴，透過單親母親和女兒之間的關係來表達『全新家庭形式』，我認為很有吸引力！」



作為國民女團少女時代的成員，秀英裙下粉絲無數，原來她也和普通人一樣熱衷追星，還自爆接拍《陌生人》全因田慧振：「我會選擇這部劇集，有80%都是因為田慧振姐姐，能夠在一部作品遇上我喜歡的演員，她還飾演我的母親，我真的很幸運！」對此田慧振亦表示，早有耳聞秀英是自己的粉絲：「很久以前我曾經和秀英通過視像通話，因為身邊的好姐妹說她是我的粉絲，所以我便打電話和她打招呼！」能夠近距離接觸偶像，秀英可說是最成功的粉絲呢！



還未趕上這股韓風的觀眾，現在可逢星期一、二晚上10時30分在「黃Viu煲劇平台」免費收看喔！



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