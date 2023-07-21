田慧振＆崔秀英在《陌生人》成为「非典型母女」相爱相杀！朴成勋「从良」转职警察

改编自同名网漫，由田慧振、崔秀英、安在旭和朴成勋主演的韩国家庭喜剧《陌生人》日前已经开播！大家开始追看了吗？

剧集以一对非典型母女为中心，讲述毫无对策的母亲金恩美（田慧振饰）和洒脱率性的女儿金珍熙（崔秀英饰）像「陌生人」一样同居，透过一连串的事件磨合，母女二人渐渐理解对方，并建立信任和感情的故事。



田慧振在剧中饰演金恩美，早在高中时期诞下女儿珍熙，但是她并未有被「母亲」的身份束缚，至今仍然活得逍遥自在，是一名活泼帅气的物理治疗师；相反珍熙就像是母亲的恋人和朋友，时刻担心不懂事的妈妈惹出事端！



《陌生人》采取事前制作，并於今年第一季顺利完成拍摄，当时秀英还在社交平台公开「母女照」，引发网民热烈讨论，不少人认为现年46岁的田慧振保养得宜，和33岁的秀英更似两姐妹，难以相信她要扮演中年妈妈！不过田慧振所饰演的金恩美早於高中诞女，推估剧中角色约46、47岁，与其实际年龄相若，所以观众们无须担心，她仍然是知性美的代名词。



除了最美母女档外，安在旭和朴成勋也将合流演出，分别饰演耳鼻喉科专科医生「振洪」和南村派出所所长「殷载元」，二人将在这段「非一般」母女关系中，增添浪漫和刺激感！值得一提的是，《陌生人》也是朴成勋凭《黑暗荣耀》走红后首部推出的剧集，今次他一洗昔日的反派气息、化身帅气警察，令人期待他的大转变！



他也透露了接拍《陌生人》的原因：「这些都是在《黑暗荣耀》上映前就已经确定的作品，剧本很有趣，我觉得可以展现出与过去不同的一面。」当被问到会否因为前作爆红而令他压力倍增时，他则表示未有受到影响：「我觉得我只是在走该走的路，我不知道公众会否给予更加关注，但我尽量不想动摇。」



韩国家庭喜剧《陌生人》已於日前首播，并会逢星期一、二在「黄Viu」上架。

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