人氣男團 SEVENTEEN 的粉絲們週三後出現改名叫「草莓」的熱潮！

SEVENTEEN 頻道的官方短影片剪輯師下的標題：「從今天開始我叫金草莓。」

男團 SEVENTEEN 於每週三推出的熱門團綜節目《GOING SEVENTEEN》EP.85中，成員們到草莓園摘草莓的小遊戲裡，引發了令CARAT粉絲們想改名（取綽號）的一波熱潮。





每摘下一顆草莓就要喊：「草莓啊，我愛你。」遊戲開始後Hoshi補充說明道：「據說跟草莓說我愛你，草莓會更好吃哦。」DK也在一旁附和：「對啊，要多跟草莓說一些甜言蜜語才行。」夾在中間的圓佑也乖乖照做。



▼官方短影片剪輯師下的標題：「從今天開始我叫金草莓。」（金氏在韓國是大姓，也或許剪輯師真的姓金）



這一集播出後，許多網友和粉絲們都表示想要改名叫「草莓」，出現了許多自行改名（取綽號）的風潮，像是金草莓、李草莓、朴草莓、崔草莓、鄭草莓、尹草莓、韓草莓…等等各種姓氏加上草莓的留言都出現了，大家是什麼草莓呢？

PS：草莓的韓文為「딸기」，發音是「ddar-gi」，中間的r記得要稍微捲舌！



▼《GOING SEVENTEEN》EP.85，從影片 14:09 開始，可以一直聽到成員們對草莓說我愛你的片段：



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