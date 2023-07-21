《換乘戀愛2》成海恩鄭賢圭人氣真的火！參加青龍電視劇大賞和宋慧喬&車銀優等頂流同框，韓網民：氣質完全不輸明星

《換成戀愛2》之後，人氣CP成海恩和鄭賢圭人氣大爆發，兩人也受邀出席了第2屆青龍電視劇大賞的紅毯儀式。

19日晚，第二屆青龍電視劇大賞隆重舉行，崔岷植、河正宇、宋慧喬、秀智、李東輝、林智妍等多位重量級明星帶著各自的作品前來。 當晚除了明星非常耀眼之外，因戀綜《換乘戀愛2》而知名度大開的成海恩和鄭賢圭也有份亮相。 紅毯上，海恩身穿一襲白色緞面露肩禮服登場，轉過身去則是露背造型，大走性感路線。 而賢圭則以端莊的西服現身，自信地走在紅毯上，還不忘和周圍的媒體、粉絲打招呼。 晚會結束後，還有別家演員的粉絲拍到他倆離開的場景，賢圭走在前面，頭也不回的往後伸手，海恩立即牽住對方，兩人手牽著手離開，場面如同電影中的一幕，看得CP粉們直呼太甜了。



미친 청룡 끝나고 손잡고 가는 해은현규래 입꼬리 귀에 걸림; pic.twitter.com/5c03vLC7ze — 양철 (@yangcheol2) July 19, 2023

雖然頒獎禮上明星雲集，但海恩和賢圭的顏值也沒有被輾壓，兩人通過IG公開了與秀智、宋慧喬、車銀優、林智妍等明星的合影，賢圭調侃自己是「想要看明星才來的」，看得不少網民震驚，紛紛表示：「海恩和賢圭現在真的火了」、「站在明星身邊也不輸啊」等。



현규 혜교

현규 수지

현규 차은우



이 투샷 사진이 뜬다고? pic.twitter.com/lm16o1RwKU — 빈 (@binri_) July 20, 2023

海恩和賢圭在《換乘戀愛2》中成功牽手，並在現實生活中也繼續著愛情，因為前男友而傷心欲絕的姊姊和眼裡只有姊姊的奶狗弟弟，這對新穎的CP組合大圈粉，兩人的戀情也受到了廣大觀眾和網友的祝福。 賢圭當時在節目中說的那句「姊姊，明天見」一度成為網路熱詞，就連不少明星都紛紛模仿。 而海恩也在節目之後IG粉絲數突破百萬，成為節目的最大受益者。

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