8月新劇《殘酷的實習生》羅美蘭挑戰「媽」的多重演技！《純情拳擊手》李相燁引領天才少女金素慧奪勝！

8月又有新劇開播啦！「寫實職場」的《殘酷的實習生》＆「勵志熱血」的《純情拳擊手》，還有不同類型的《無用的謊言》和《戀人》正在熱播中！

首先是在11日首播由羅美蘭＆嚴志媛主演的《殘酷的實習生》，該劇講述打破7年空白期，以實習生的身份重新回到職場的「高海羅」從成功的同期「崔智媛」那裡得到隱秘且殘酷的提議後，將內心經歷的矛盾燃燒成社會生活滿級經歷經驗值的故事。



羅美蘭飾演的「高海羅」在過去七年裡只專注於育兒和家事，當她意識到自己的名字漸漸被遺忘時，為了找回自己原來的角色和位置，決心重回職場；嚴志媛則飾演幹練、都市化的產品企劃室室長「崔智媛」，兼具領袖風範與領導力，為了在職場生存而不擇手段，兩位實力派演員時隔9年再次合作，果然超精彩 ！劇情反映現實生活，羅美蘭飾演的「職場媽媽」真的讓不少人有所共鳴，首播更獲得不少觀眾正面評價。

接著是21日「熱騰騰」首播的《純情拳擊手》，該劇由李相燁＆金素慧主演，講述世界排名第一的拳擊選手李權淑在令全韓國為之瘋狂後突然引退並銷聲匿跡；某一天體育經理人的出現並提出一個讓她無法拒絕的復出提議，而隨之發生的故事。



金素慧為了詮釋天才少女拳擊手「李拳淑」，開拍前先進行三個月的拳擊特訓，體重也增重不少；之前總是以暖男形象（綜藝是搞笑形象 XD）聞名的李相燁，這次則進行了大變身，飾演S&P體育經理人「金泰英」，是業內所有人皆知的混蛋，不過...很期待他這個角色之後會有什麼樣的反轉呢！

此外，還有各種不同類型的韓劇持續創造熱門話題！田慧振＆崔秀英主演的「大黑馬」《陌生人》劇情爆笑，獲得不少好評，21日大結局收視更刷新自身新高，金所泫＆黃旼炫主演的《無用的謊言》劇情又治癒又暖心，好期待最新一集兩人更「近一步」的發展啊！南宮珉＆安恩真主演的古裝劇《戀人》收視也逐漸攀升，時隔10年再次挑戰古裝的南宮珉，真的是做了很多準備，語氣、氛圍整個都很不同，大家都有看了嗎？

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