韓孝周將以愛情劇回歸！與丁海寅合體登「青龍電視劇大賞」：「合作的日子會來吧？」、「大家在看吧？無論是誰」

韓孝周及丁海寅透露自己最近很想拍「愛情劇」，導演和編劇們請看看這個組合吧！

「2023青龍電視劇大賞」於昨日（19日）在仁川中區雲西洞Paradise City舉行，MC由潤娥、全炫茂擔任，紅毯照可以點‎此‎觀看。視帝、視后分別由河正宇和秀智奪得，大賞則是宋慧喬，完整獲獎名單可以點此‎觀看。

韓孝周和丁海寅作為頒獎嘉賓合體登臺，兩人的新劇Disney+‎《Moving 異能》、Netflix‎《D.P：逃兵追緝令2》‎都將於近期公開。

丁海寅向韓孝周提問：「最近有沒有特別想拍的題材？」這陣子挑戰動作片又挑戰反派的韓孝周回答：「很久沒演愛情劇了，產生了想要再次挑戰愛情劇的想法。」丁海寅表示：「我也4年沒拍愛情劇了，我也想拍愛情劇與大家見面。如果有機會的吧，出演同部作品的日子會來吧？」韓孝周也說：「大家在看吧？無論是誰。」

事實上，據韓媒近期報導，韓孝周將以愛情劇《在你燦爛的季節》回歸小螢幕。由《社內相親》朴繕虎導演執導，《她很漂亮》、《雖然30但仍17》趙成熙編劇執筆，描述因故失去聽力和記憶的男人知道了救援般的女人後發生的故事。韓孝周將飾演時裝時尚設計師。

韓孝周還於個人Instagram限時動態分享與朴炯植、朴信惠、丁海寅的合照。曾與韓孝周合作過《Happiness》的朴炯植，目前正在與朴信惠拍攝新劇《低谷醫生》。而韓孝周與丁海寅都公開表示「想拍愛情劇」，並期待著合作的日子會到來，製作公司們趕快遞劇本給他們吧！

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