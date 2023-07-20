IVE張員瑛粉絲經紀公司前搞卡車示威：不告黑粉+隱瞞傷勢！STARSHIP直接報警

IVE成員張員瑛的粉絲因不滿經紀公司STARSHIP的不作為，在公司門口進行卡車示威。

日前韓網論壇PANN一則帖子稱「張員瑛粉絲在STARSHIP大樓前發起卡車示威」引發網民關注，根據帖子上公開的照片，卡車停在STARSHIP大樓大樓前，屏幕上滾動播放 「張員瑛黑粉一個都不告，罵公司的帖子秒刪，公司保護的是誰？」 、「#STARSHIP_保護_張員瑛」、「2021年開始公司不作為，粉絲一忍再忍，忍無可忍」、「無良營銷號造謠，STARSHIP坐視不管」、「刪除負傷影片是公司知識的嗎？ 破壞信賴，期滿粉絲行為STOP」、「公司不要再拖累藝人了，加大支援力度，用實際行動回報粉絲」等。 粉絲們強烈譴責公司不起訴造謠的黑粉，同時隱瞞張員瑛拍攝MV時受傷等，這個消息隨即在PANN上引發了網友的熱議。據悉，拍攝《I AM》MV時，張員瑛胳膊肘受傷縫了7針，在沒有休息的情況下完成了拍攝。粉絲認為聽起來很像張員瑛具有職業精神，為了不拖累拍攝而堅持到了最後，但實際上這根本屬於「工傷」，經紀公司也未對此做出合理解釋。



스타쉽 사옥에 트럭 시위 시작한 아이브 장원영 팬덤 https://t.co/Yt5iMdkyQ5 — 이슈집(맞팔 100%) (@spk_news01) July 18, 2023

그래서 다쳤고, 팬들도 다 몰랐어요⁉①원영이가 응급실가서 팀 진행에 맞춰서 상처 봉합하고 막 14초 가사랑 코너 안무 스탠@IVEstarship #장원영 #WONYOUNG_BetterTreatment pic.twitter.com/VYJErsYzA4 — 고래 (@hhh588485811) July 14, 2023

網友們紛紛表示：「張員瑛黑粉一個不告，罵公司的帖子秒刪，說得真是一針見血啊」、「 因為公司根本就沒把張員瑛當人看，只把她當做吸金工具而已... 要麼就是公司想捧的另有其人」、「公司眼裡只有錢，利用張員瑛賺得盆滿缽滿，卻不願意好好保護她」、「忍到現在才僱卡車示威，張員瑛粉絲已經夠善良夠好說話的了」等，更有網民爆料「維權卡車一開到公司300米距離之內工作人員就立刻叫來了警察」， 似乎STARSHIP完全拿捏住了張員瑛的粉絲，把卡車示威當作鬧劇一般。

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