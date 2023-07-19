《Moving 異能》正式預告+海報公開！趙寅成&韓孝周飾超能力夫妻，二世遭追殺險象環生

Disney+科幻巨製《Moving 異能》今日終於公開正式預告及群像海報，劇情和CG動作場面都超吸引人！

《Moving 異能》改編自韓國同名人氣網漫，海報文案寫道：「我們可以是怪物，也可以是英雄。」 畫面裡9名主角從不同方位湧出，包括父母世代的柳承龍、韓孝周、趙寅成、金成均，繼承超能力的小孩李正河、高允貞、金度勳，以及同樣擁有秘密的車太鉉。



預告中，沒有痛覺且能夠再生的張周元（柳承龍 飾）、擁有超常五感的李美賢（韓孝周 飾）、能夠飛行的金鬥植（趙寅成 飾）作為國情院要員，運用各自的超能力在俄羅斯、延邊、香港、首爾等多地執行秘密任務，不得已作為怪物生活。 一句台詞展現了他們被迫為國犧牲的殘酷命運：「如果不是怪物就得殺掉，因為就沒有用處。」



隨著美賢和斗植年幼的兒子金峰錫（李正河 飾）漂浮起來，兩人意識到超能力會遺傳，顫抖著說：「不可以被發現，絕對不行。」



神秘人物Frank（柳承範 飾）在韓國各地尋找並刪除超能力者，對超能力二世金峰錫、張喜秀（高允貞 飾）、李康勳（金度勳 飾）窮追不捨，動作戲相當精彩。



《Moving 異能》講述隱藏秘密活於現在的小孩與帶著痛苦秘密活於過去的父母們的故事。 一共20集，將於8月9日一次釋出前7集，隨後每週公開2集。



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