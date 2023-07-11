《D.P：逃兵追緝令2》7月28日公開！丁海寅、具教煥、孫錫求、金成均回來囉！

眾所期待的續集電視劇《D.P：逃兵追緝令2》終於要在7月28日公開，延續第一季的劇情主軸，將描述丁海寅以及具教煥將持續逮捕脫離兵役群體的逃兵們所展開的故事。

先行公開的劇照中也同樣傳達了緊張的感覺，丁海寅與具教煥、金成均、孫錫求、池珍熙等，將再度揭開軍中以及逃兵所遇見的的殘酷現實。導演與演員們以第一季為基礎，延續著所有人物設定，導演也在拍攝期間時常與演員溝通想法，也大讚所有人又再度回到了這個角色，展現專業的高度投入。

《D.P：逃兵追緝令2》丁海寅所飾演的安俊浩，仍然不斷向一成不變的現實提出疑問，並尋找著答案，具教煥也展開了角色韓浩烈的特別面貌，也提到自己相當喜愛這個角色。金成均同樣飾演老鳥長官朴範求，以細膩的觀察力成為他們的後援，孫錫求在第一季劇情的後段，似乎也在態度上有所動搖，令人期待第二季的轉變。



而本次《D.P：逃兵追緝令2》劇中飾演新形象的池珍熙，更為此改變了外形，甚至染白了頭髮，也完美消化了本次的角色。除此之外，其他新加入的角色以及嶄新劇情也相當令人期待。《D.P：逃兵追緝令2》7月28日即將透過Netflix平台公開。

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