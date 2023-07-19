【韓網熱帖】爆料「HYBE內衣檢查」事件的韓國粉絲收到的私訊

大家怎樣看這件事呢？

前情提要：HYBE娛樂旗下男團&TEAM簽售會上，HYBE工作人員以搜身的名義檢查女粉絲內衣，摸了大量女粉絲的胸部，引起韓網熱議。爭議發生後韓國粉絲收到的日本粉絲的私訊：

1）日本粉絲會上沒有這種檢查，如果你說謊了，麻煩刪掉這篇帖子

2）他們是為了宣傳才去的韓國，你們卻這樣說，完全踐踏了成員們的努力，正因為你們的吵鬧這件事情在日本也被報導了，你們都不給錢不是照樣摸他們嗎？為什麼他們做同樣的事情就吵起來了

3）公司道歉了，你們開心了嗎？是你們先偷偷錄音了，違法了規則，反過來卻說自己是受害者，詆毀了團隊的名譽，所以你們現在很幸福嗎

4）所以&TEAM日本粉絲很反對他們在韓國出道，因為你們自稱是戰鬥民族就喜歡挑起事端，麻煩尊重一下日本規則吧



현재 속옷검사 당했던 앤팀 한국팬들한테 이러식으로 스핀테러하고 있다는 일본팬들....

저 그룹은 하이브 산하여도 완전히 일본식으로 굴러가고 있던 회사이고 일본에선 콘서트나 팬미팅에서 일절 녹음허용 안된다는건 알고 있음

근데 속옷검사가 문제인걸 하이브재팬이나 일본인들은 이해를 못하는듯 https://t.co/SN0jPcjMqW pic.twitter.com/pcOJ8aR0hf — . (@wentpeace) July 9, 2023

韓國網民評論：

1.？？？？ 我才知道有這件事情，是說去粉絲簽名會，粉絲被檢查內衣???? 公司是瘋了嗎？

2. 韓國女生再怎麼媚男也絕對比不過日本女生

3. 哇，看完真的太寒心了

4. 所以我才討厭已經本地化的愛豆團在韓國活動，而且這個團根本不是K-IDOL，完完全全就是J-IDOL，在韓國有人氣的話他們回到日本就會更加氣盛，麻煩這些本地化的團在本地活動就好

5. 你們要我們遵守日本規則，可是你們要在韓國活動啊， 那就得遵守我們的規矩

6. 沒有我們，你們的&TEAM根本就出不了道

7. 整天想著怎麼壓k-POP的氣勢，那你們倒是自己培養愛豆團啊

8. 都這樣了還有韓粉，腦子壞掉了嗎

9. 等你們自己被檢查內衣了，再來指責我們

10. 氣死我了，趕快把唯一的一個韓國成員拯救出來吧

出處： https://theqoo.net/hot/2862298264?page=2

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