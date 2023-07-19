《今生也請多指教》小情侶甜蜜共度一夜！知音回想起第一世的記憶，居然身邊人全都曾出場！（EP.10）

知音一心以為瑞夏是第一世的愛人，怎料當更多的記憶碎片逐漸浮現，拼湊出的是完全不同的故事......

tvN新劇《今生也請多指教》改編自同名網漫，講述帶著前世記憶重生的女主在第18次人生遇到真愛「文瑞夏」，但因車禍死亡而開啟第19次人生，並和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下內容包含《今生也請多指教》第9集關鍵內容！



約會

瑞夏接受知音身份後一起來到落火大橋約會，對知音告白。 不過知音傲嬌了一下，決定像他一樣先拒絕兩次再說XD

夜晚兩人來到酒店投宿，害羞的瑞夏竟訂了兩個房間。 夜裡知音被第一世的夢驚醒，走進瑞夏房間，被他一把抱到床上，二人相擁而眠、一起度過了溫馨的夜晚~



切斷前世記憶的方法

珉起告訴知音，與前世善緣的糾纏會讓對方承擔後果，愛景不明原因的病就是證據。 若要終結擁有前世記憶的人生，唯一的方法是完全想起第一世的記憶。

知音再次拿起巫鈴，這一次她看到了難以置信的內容：原來她當時期待見到的人是姐姐，也就是現在的貂媛！第一世的知音和貂媛連夜逃跑時被第一世的瑞夏帶人追殺，貂媛似乎就死在瑞夏刀下...



巨大的悲痛襲向知音，剛好這時瑞夏過來關心她。 知音還沒走出痛失親人的悲憤，失去理智般掐住瑞夏的喉嚨，不停地說：「我要殺了你！」（這段太令人難過了ᅲᅲ）



下集預告裡，珉起告訴瑞夏：知音的第一世裡有他們兩人存在，若要知音歸於平凡，則需要瑞夏的幫助。 瑞夏向知音承諾，不管她做出什麼選擇，他都會在身邊陪伴。



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