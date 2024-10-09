HYBE最風光！歐洲最大音樂獎MTV EMA，BTS智旻&柾國、LE SSERAFIM、NewJeans等入圍

歐洲規模最大流行音樂頒獎典禮「MTV歐洲音樂大獎」（MTV EMA），於當地時間8日公開了今年《MTV EMA 2024》入圍名單，KPOP入圍者屬HYBE娛樂最為旗下藝人佔最多數、最為風光。

首先，天團BTS防彈少年團成員智旻（Jimin）與柾國（Jung Kook）solo成績不同反響，雙雙入圍「Best K-Pop」，入圍此獎項的還有LE SSERAFIM、BLACKPINK solo成員LISA、NewJeans與Stray Kids。其中，‎柾國是去年此獎項獲獎者，同時以單曲〈Seven (Feat. Latto)〉拿下最佳歌曲獎‎。



提到LISA，LISA是本屆K-Pop藝人入圍之冠，入圍四項，除了「Best K-Pop」之外還入圍「Biggest Fans」，與西班牙歌手Rosalía合作之單曲〈NEW WOMAN〉則入圍「Best Collaboration」（最佳合作）與「Best Video」。



僅次於LISA的是LE SSERAFIM，LE SSERAFIM入圍「Best K-Pop」還入圍「Best Push」、「Best New」。另外，出道僅7個月的ILLIT沒有入圍「Best K-Pop」，倒入圍了「Best Asia Act」，是該獎項唯一入選的K-Pop藝人。



從BTS、LE SSERAFIM、NewJeans到ILLIT都是HYBE娛樂旗下藝人（LISA屬LLOUD，Stray Kids屬JYP娛樂），此入圍名單再次說明了HYBE娛樂進軍歐美相當成功。

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