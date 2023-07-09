【韓網熱帖】HYBE & Weverse工作人員對參加簽售會的粉絲進行摸胸搜身檢查

8日，&TEAM 面對面舉行簽售會，當天就有多名韓國網友在Twitter PO文控訴。

「活到現在第一次在粉絲簽售會遇到檢查bra，我媽媽都不會摸我的胸，粉絲經濟人努那們卻... 真的說了『要摸一下胸部哦』然後突然就被摸了」

「沒有人覺得這是性騷擾、犯罪嗎？『要摸一下胸部哦』←有生以來第一次聽到這樣的語句，苦笑出來了」

「按按胸部上側、又按按胸部下側，幾乎是愛撫的級別，而且超認真，真的超驚慌無語，脫口而出『那是我的胸部耶』...」

「對方說『要摸一下胸部哦』，突然用手刀姿勢摸乳溝，胸部上下側也都摸了，說『好像不是鋼絲（內衣）啊』。 哈... 而且絕對禁止回座位，生怕藏了什麼帶過來...」

「真的檢查內衣kkk說了『要摸一下胸部哦』就開始摸... 問我『是watch吧？』 把我帶到一個較小空間，讓我把衣服拉上來... 迫不得已拉上來之後，不知誰打開門進來看到我被檢查內衣的模樣^^太羞恥了，人權跌到地上。」

「我因為內衣太熱而貼了胸貼，對方把我後背和胸部摸了好幾遍之後問：『沒有... 嗎？』 把我當變態。 我只好小聲說用了胸貼。 C8。」

「真的是白癡嗎，精神正常嗎？ 就在成員們簽名的地方旁邊發這個瘋啊kk雖然在其他地方摸來摸去也不能合理化」

「本來不想在這麼開心的日子說這些，我穿T恤去的，對方在中間按了一下、然後手指從T恤中間劃過;; 這種騷擾連瘋子都不太會做吧...」

以上是今天（*7月8日）的&TEAM Weverse面對面粉絲簽售會中發生的事情。其實不止這次，所有簽售會裡粉絲受到的人權侵害和性騷擾都很嚴重。娛樂公司和專輯公司把粉絲的愛當做人質，堂堂正正進行各種犯罪。不應該就這麼過去了。

韓國網友評論：

1. 瘋了嗎？

2. 現在是21世紀沒錯嗎？

3. 哇... 單是看文字都感到羞恥，這些傢伙果然不把粉絲當人看

4. 警察就算有搜捕令都不會這樣

5. 大多數粉絲都是未成年學生，或社會初級生，真的太過分... 會留下心理陰影吧

6. 為什麼要排隊被這樣對待？ 必須抗議！

7. 不如用金屬探測器... 曾有人從胸部抽出刀子嗎？ 為什麼要做到這地步？

8. 防的不是刀子，是用smart watch或手機錄音。 見面會並沒有禁止拍攝，粉絲錄音也只是因為現場太慌亂想留下回憶ᅲ沒必要這樣抓人，根本是鄙視女粉絲

9. 男粉絲的話連內褲裡面也要摸嗎？

10. 居然沒有一個人報警？

11. 必須起訴性騷擾。有些粉絲為參加簽售會花了幾百萬，錄音多重要啊，居然摸這些消費者的胸部kkk太惡心了K-POP

12. 因為他們知道粉絲只有中籤才能去，就算遭到不當對待也只能忍耐... 這種事必須報警... 如果不計較，界限會逐漸消失

13. HYBE動不動就摸粉絲胸部這件事什麼時候能改？ 機場為預防恐襲做的安檢都不會這樣

14. C8世上怎麼會有花錢給人性騷擾的活動，太氣人了

15. 暈，要做到這地步嗎？ 我放棄簽售會了

出處：https://theqoo.net/hot/2852754985?page=1

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