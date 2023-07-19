【韩网热帖】爆料「HYBE内衣检查」事件的韩国粉丝收到的私讯

大家怎样看这件事呢？

前情提要：HYBE娱乐旗下男团&TEAM签售会上，HYBE工作人员以搜身的名义检查女粉丝内衣，摸了大量女粉丝的胸部，引起韩网热议。争议发生后韩国粉丝收到的日本粉丝的私讯：

1）日本粉丝会上没有这种检查，如果你说谎了，麻烦删掉这篇帖子

2）他们是为了宣传才去的韩国，你们却这样说，完全践踏了成员们的努力，正因为你们的吵闹这件事情在日本也被报导了，你们都不给钱不是照样摸他们吗？为什么他们做同样的事情就吵起来了

3）公司道歉了，你们开心了吗？是你们先偷偷录音了，违法了规则，反过来却说自己是受害者，诋毁了团队的名誉，所以你们现在很幸福吗

4）所以&TEAM日本粉丝很反对他们在韩国出道，因为你们自称是战斗民族就喜欢挑起事端，麻烦尊重一下日本规则吧



현재 속옷검사 당했던 앤팀 한국팬들한테 이러식으로 스핀테러하고 있다는 일본팬들....

저 그룹은 하이브 산하여도 완전히 일본식으로 굴러가고 있던 회사이고 일본에선 콘서트나 팬미팅에서 일절 녹음허용 안된다는건 알고 있음

근데 속옷검사가 문제인걸 하이브재팬이나 일본인들은 이해를 못하는듯 https://t.co/SN0jPcjMqW pic.twitter.com/pcOJ8aR0hf — . (@wentpeace) July 9, 2023

韩国网民评论：

1.？？？？ 我才知道有这件事情，是说去粉丝签名会，粉丝被检查内衣???? 公司是疯了吗？

2. 韩国女生再怎么媚男也绝对比不过日本女生

3. 哇，看完真的太寒心了

4. 所以我才讨厌已经本地化的爱豆团在韩国活动，而且这个团根本不是K-IDOL，完完全全就是J-IDOL，在韩国有人气的话他们回到日本就会更加气盛，麻烦这些本地化的团在本地活动就好

5. 你们要我们遵守日本规则，可是你们要在韩国活动啊， 那就得遵守我们的规矩

6. 没有我们，你们的&TEAM根本就出不了道

7. 整天想著怎么压k-POP的气势，那你们倒是自己培养爱豆团啊

8. 都这样了还有韩粉，脑子坏掉了吗

9. 等你们自己被检查内衣了，再来指责我们

10. 气死我了，赶快把唯一的一个韩国成员拯救出来吧

出处： https://theqoo.net/hot/2862298264?page=2

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