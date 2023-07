李俊昊飛日本舉行演唱會！記者「入戲太深」對他說：本部長Nim～您得搭私人飛機去啊！

今日(19日),李俊昊現身金浦機場,飛往日本進行演唱會行程,他穿著白色衣服搭配牛仔外套,展現清爽的魅力!

之後,有記者對他說:「本部長Nim,您得搭私人飛機去啊!」李俊昊聽到後露出害羞的笑容並說:「啊~拍攝已經結束了。」看來記者們也入戲很深,還有網友表示應該搭直升機空降演唱會現場 XD

: head manager-nim, shouldn’t you take a private plane?

: what? ah, the filming has ended so (i can’t)







at the end junho mouthed ‘be careful x2’#LeeJunho #Junho #이준호 #준호 #KingTheLand #킹더랜드 #GuWon #구원 #LEEJUNHO_また会える日 pic.twitter.com/10MbncBlQH