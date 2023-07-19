李俊昊飛日本舉行演唱會！記者「入戲太深」對他說：本部長Nim～您得搭私人飛機去啊！

今日（19日），李俊昊現身金浦機場，飛往日本進行演唱會行程，他穿著白色衣服搭配牛仔外套，展現清爽的魅力！

之後，有記者對他說：「本部長Nim，您得搭私人飛機去啊！」李俊昊聽到後露出害羞的笑容並說：「啊～拍攝已經結束了。」看來記者們也入戲很深，還有網友表示應該搭直升機空降演唱會現場 XD

《歡迎來到王之國》僅播出4集收視率就突破10%，更連續4周佔據電視劇話題性第一位，佔據壓倒性的優勢。林賢旭導演也表示：「我認爲重要的部分是影像美，因爲兩個人完成影像美，僅憑這一點就是一幅優秀的畫作。我認為浪漫喜劇的類型取決於演員的消化程度，會出現千差萬別的作品，兩人的相遇本身就讓人非常期待。」



而《歡迎來到王之國》第10集播出中，具元（李俊昊 飾）和天嗣朗（潤娥 飾）與喜歡的人一起創造特別的瞬間，完成浪漫的旅行。下集預告中，具元換了新的髮型，100週年紀念活動能否順利完成呢？天嗣朗也問具元：「你有沒有問過他你媽媽的事？我覺得他應該知道。」期待這周的播出啊！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞