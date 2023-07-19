李俊昊飞日本举行演唱会！记者「入戏太深」对他说：本部长Nim～您得搭私人飞机去啊！

19日，李俊昊经由金浦机场飞往日本进行演唱会行程，他穿著白色衣服搭配牛仔外套，展现清爽的魅力！

之后，有记者对他说：「本部长Nim，您得搭私人飞机去啊！」李俊昊听到后露出害羞的笑容并说：「啊～拍摄已经结束了。」看来记者们也入戏很深，还有网友表示应该搭直升机空降演唱会现场 XD

《欢迎来到王之国》仅播出4集收视率就突破10%，更连续4周占据电视剧话题性第一位，占据压倒性的优势。林贤旭导演也表示：「我认爲重要的部分是影像美，因爲两个人完成影像美，仅凭这一点就是一幅优秀的画作。我认为浪漫喜剧的类型取决於演员的消化程度，会出现千差万别的作品，两人的相遇本身就让人非常期待。」



而《欢迎来到王之国》第10集播出中，具元（李俊昊 饰）和天嗣朗（润娥 饰）与喜欢的人一起创造特别的瞬间，完成浪漫的旅行。下集预告中，具元换了新的发型，100周年纪念活动能否顺利完成呢？天嗣朗也问具元：「你有没有问过他你妈妈的事？我觉得他应该知道。」期待这周的播出啊！



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