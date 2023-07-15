《奇迹的兄弟》他的超能力是神的恩典吗…记忆尽失的裴贤圣、畅销作家郑宇卷入了一场等待27年的复仇！（EP.1 –6）

[有雷] 目前已播出了6集的《奇迹的兄弟》，从剧情一开始的穿越时空，到过程不断出现的各种超能力，加上来路不明的神秘小说成了畅销书，一切的巧合都令人难以接受，而这对难兄难弟郑宇以及裴贤圣，在找回记忆的过程中却不得不帮助更多世界上的弱者……

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一位写不出作品的失意作家陆东柱（郑宇饰），在大雨的夜晚不慎撞伤了突然冲到马路上的男孩（裴贤圣饰），送医后虽恢复生命迹象但却完全没有记忆，决定暂时以「奇迹」来称呼他。东柱发现他撞伤的男孩背包里，有块奇异的石头，还有一本书「善恶的彼岸」，更有一本厚厚的剧本原稿。为了赌一口气，他将这未完成的原稿加上了结局后，谎称为自己的创作而发行，两个月后，东柱竟因此成了畅销作家，生活也因此变得更富裕。



这男孩「奇迹」在医院的状况时好时坏，并且完全没有记忆，连自己是谁都不知道。但他却会听见来自四面八方的祈求或悲鸣，甚至还能因为碰触到对方的物品而直接感受到对方的深刻情绪，於是他能够传达将死之人对家人的遗言，阻止想要杀人或即将自杀的人，救出被软禁的受虐儿等等，他的眼睛会突然发出蓝光，甚至瞬间移动或者千里传音，所有大家能想像到的超能力，「奇迹」几乎都能够施展出来，他想找回自己，同时也不放弃挽救他人。而东柱多次目睹他的超能力，也成了他救人时的好搭档。



不过东柱却接到了一通神秘来电，对方告诉他「那是一本不能够公开的小说」，让他感到心慌。接下来警方也找上了他，想询问他的小说是否有参考某些案件？只因书中的情节与27年前的湖边杀人事件高度相符，甚至细节就像是目击证人的陈述一样。东柱不愿承认小说不是自己创作的，而自己也开始调查起27年前那宗杀人案件。过程中他也意外地发现，「奇迹」应该是1995年一位名为李姜山的高中生，而他的哥哥李天空，就是该案件的目击证人。



「奇迹」也因为想要找回自己而思考著，他也遇见了一位中年女子（姜末今饰），似乎认出了他，原来女子曾是姜山的同学，但姜山正要接近她，记忆大量涌上来就让他头痛欲裂，并且突然消失。姜山看见了东柱父亲的照片，发现是他认识的大叔，并且自己出事当时背的包包，其实就东柱的爸爸给的，接著他便遭人追赶，而开始连结起整起事件的始末。



原来这是一场等待长达27年来的复仇，姜山的哥哥李天空，目睹了同校的同学在昭平湖边的杀人事件，这些家中有钱有势的同学们，利用父母的权势联合了警方，指称一位现场的流浪汉为凶手，导致流浪汉遭受冤狱25年。出狱后的他，以及成长后的李天空，即将对这些恶人们展开报复。到底是否因为包包中的陨石让姜山穿越到27年后？又为何姜山穿越后就开始具备了超能力？



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