三部作品待公開的他又接到新作提案！朴寶劍有望出演新劇《Good Boy》飾演拳擊手出身的「重案組刑警」

是朴寶劍沒有挑戰過的類型！

朴寶劍目前正在拍攝與IU主演的電視劇《您辛苦了》‎，而他與秀智等人主演的電影‎《Wonderland》‎也即將上映。今年（2023年）9月更是出道12年來首次挑戰音樂劇‎《Let Me Fly》‎，可以說是非常努力工作了！

昨日（14日），有消息指出，朴寶劍收到新劇《Good Boy》出演提案，目前正在討論中。該部作品由《壞媽媽》、《怪物》沈娜妍導演執導，《輔佐官–改變世界的人們》、《火星生活》李大日作家執筆，描述因故結束選手生活而需要擔心生計的非人氣項目的選手們，因為各自的事情而聚在一塊，組成「奧運會復仇者聯盟」。通過奧運特招成為警察的國際大賽獎牌得主們，以警察身份證代替獎牌掛在脖子上，為對抗各種犯罪而聚集在一起的故事。

若確定出演，朴寶劍將飾演拳擊手出身、現屬於重案組的刑警「尹東柱」一角。該片標榜「搞笑動作青春搜查劇」，預計會見到散發多種樣貌及魅力的朴寶劍。

值得一提的是，朴寶劍在進入演藝圈前，曾以游泳選手的身分活躍。而他的「太平洋寬肩」也成為招牌之一。若以《Good Boy》的「拳擊手」設定，似乎就有機會看到朴寶劍平常隱藏在衣服底下的好身材了呢～

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞