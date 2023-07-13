金在奐澳門Fanmeeting福利滿滿：合照、綵排、歡送...特別追加韓式簽售會！

金在奐將於7月30日，在澳門葡京人H853娛樂館，舉行《KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN MACAU - J.A.M (Journey Above Music)》粉絲見面會。

這位韓國偶像由在限定男團Wanna One，以至個人出道，一直展現其深厚的唱跳實力，大受讚賞。再加上，主辦單位萬星國際娛樂文化為觀眾爭取了大量福利，可說是粉絲們希望接觸金在奐的最好機會。

金在奐的粉絲見面會在港澳地區舉辦，對他來說具有特別意義，因為這是他首次以個人身份造訪澳門。作為一位備受矚目的韓星，金在奐深知自己的成功來自於WIN:D（金在奐粉絲稱號）的支持和愛戴。為了感謝港澳地區的歌迷，他決定在原有的歡送道別、觀看綵排、團體合照、簽名海報和簽名拍立得的福利外，再在FANMEETING開始前追加令人興奮的粉絲簽售會！



這些活動將使幸運的觀眾獲得簽名照和與金在奐近距離接觸，甚至傾訴心事的交流機會。值得留意是粉絲簽售會需在7月20日（四）23:59前成功購買HKD/MOP $1,588門票，並填寫主辦微博、FB或IG上的活動抽獎表格，才有機會參加。而此表格將於7月22日（六）中午12:00時截止，想跟金在奐面對面互動的粉絲，就要好好把握時間。

在以個人身份出道後，金在奐推出的歌曲《Begin Again》便成功奪得多個音樂節目的1位寶座。而他今年推出的新歌《Spring Breeze》，也在K-pop界獲得了巨大的成功。它融合了優美的旋律和金在奐溫暖迷人的嗓音，使人沉浸在春天般的愛戀之中。這首歌的優秀表現贏得了SBS MTV音樂節目《THE SHOW》的冠軍位置，這是對金在奐才華的肯定，也是他努力的成果。各位WIN:D如果想見到金在奐親自演唱這首歌曲，並與他共度難忘的時刻，就不要錯過Fanmeeting的購票機會。



金在奐的《KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN MACAU - J.A.M (Journey Above Music)》將在7月30日舉行，可說是一個非常特別的時刻，除了見證他個人音樂事業的成長和成功，更與Wanna One出道6周年的大日子非常接近。金在奐將帶著溫暖的笑容和感激之情，與粉絲們共度一個難以忘懷的晚上。想知道有關更多金在奐Fanmeeting的相關資訊，可留意主辦單位的微博、FB和IG更新，以及新聞公佈。

《KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN MACAU - J.A.M (Journey Above Music)》

演出日期：2023年7月30日(SUN)

演出時間：晚上7時

演出地點：澳門葡京人H853娛樂館

門票售價：港幣HKD /澳門幣MOP $1,588 / $1,288 / $888

售票連結：(門票現正熱烈發售)

廣星傳訊 - http://www.macauticket.com/

大麥 - https://www.damai.cn

粉絲福利

- 歡送道別：所有門票者

- 綵排(15分鐘)：所有$1,588門票者

- 團體合照(20人一組)：所有$1,588門票者

- 簽名海報：$1,588門票者中抽選30人及$1,288門票者中抽選20人

- 簽名拍立得：$1,588門票者中抽選20人及$1,288門票者中抽選10人

- 簽售會：$1,588門票者中抽選50人

中選簽售會詳情：

* 於7月20日（四）23:59前成功購買HKD/MOP $1,588門票者即可獲得抽獎資格。

* 請購買HKD/MOP $1,588門票之門票者填寫活動抽獎表格，提供相關資料。表格將於7月22日（六）中午12:00時截止。

* 中獎名單將會以座位編號公佈。

* 7月25日（二）15:00於官方帳號公佈中選之50名粉絲參加本次簽名會。

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