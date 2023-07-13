金在奂澳门Fanmeeting福利满满：合照、彩排、欢送...特别追加韩式签售会！

金在奂将於7月30日，在澳门葡京人H853娱乐馆，举行《KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN MACAU - J.A.M (Journey Above Music)》粉丝见面会。

这位韩国偶像由在限定男团Wanna One，以至个人出道，一直展现其深厚的唱跳实力，大受赞赏。再加上，主办单位万星国际娱乐文化为观众争取了大量福利，可说是粉丝们希望接触金在奂的最好机会。

金在奂的粉丝见面会在港澳地区举办，对他来说具有特别意义，因为这是他首次以个人身份造访澳门。作为一位备受瞩目的韩星，金在奂深知自己的成功来自於WIN:D（金在奂粉丝称号）的支持和爱戴。为了感谢港澳地区的歌迷，他决定在原有的欢送道别、观看彩排、团体合照、签名海报和签名拍立得的福利外，再在FANMEETING开始前追加令人兴奋的粉丝签售会！



这些活动将使幸运的观众获得签名照和与金在奂近距离接触，甚至倾诉心事的交流机会。值得留意是粉丝签售会需在7月20日（四）23:59前成功购买HKD/MOP $1,588门票，并填写主办微博、FB或IG上的活动抽奖表格，才有机会参加。而此表格将於7月22日（六）中午12:00时截止，想跟金在奂面对面互动的粉丝，就要好好把握时间。

在以个人身份出道后，金在奂推出的歌曲《Begin Again》便成功夺得多个音乐节目的1位宝座。而他今年推出的新歌《Spring Breeze》，也在K-pop界获得了巨大的成功。它融合了优美的旋律和金在奂温暖迷人的嗓音，使人沉浸在春天般的爱恋之中。这首歌的优秀表现赢得了SBS MTV音乐节目《THE SHOW》的冠军位置，这是对金在奂才华的肯定，也是他努力的成果。各位WIN:D如果想见到金在奂亲自演唱这首歌曲，并与他共度难忘的时刻，就不要错过Fanmeeting的购票机会。



金在奂的《KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN MACAU - J.A.M (Journey Above Music)》将在7月30日举行，可说是一个非常特别的时刻，除了见证他个人音乐事业的成长和成功，更与Wanna One出道6周年的大日子非常接近。金在奂将带著温暖的笑容和感激之情，与粉丝们共度一个难以忘怀的晚上。想知道有关更多金在奂Fanmeeting的相关资讯，可留意主办单位的微博、FB和IG更新，以及新闻公布。

《KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN MACAU - J.A.M (Journey Above Music)》

演出日期：2023年7月30日(SUN)

演出时间：晚上7时

演出地点：澳门葡京人H853娱乐馆

门票售价：港币HKD /澳门币MOP $1,588 / $1,288 / $888

售票连结：(门票现正热烈发售)

广星传讯 - http://www.macauticket.com/

大麦 - https://www.damai.cn

粉丝福利

- 欢送道别：所有门票者

- 彩排(15分钟)：所有$1,588门票者

- 团体合照(20人一组)：所有$1,588门票者

- 签名海报：$1,588门票者中抽选30人及$1,288门票者中抽选20人

- 签名拍立得：$1,588门票者中抽选20人及$1,288门票者中抽选10人

- 签售会：$1,588门票者中抽选50人

中选签售会详情：

* 於7月20日（四）23:59前成功购买HKD/MOP $1,588门票者即可获得抽奖资格。

* 请购买HKD/MOP $1,588门票之门票者填写活动抽奖表格，提供相关资料。表格将於7月22日（六）中午12:00时截止。

* 中奖名单将会以座位编号公布。

* 7月25日（二）15:00於官方帐号公布中选之50名粉丝参加本次签名会。

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