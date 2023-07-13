BOL4（臉紅的思春期）智煐首度襲澳開亞巡個唱！門票現正熱賣中

好久沒聽過BOL4現場的朋友，不要錯過這次機會啦～

韓國BOL4（臉紅的思春期）美聲主唱智煐，將於下月19日(六)攜SOUL N JOY / MOTIVE PRODUCTION主辦的「2023 BOL4 ASIA TOUR IN MACAU CHINA」演唱會首度訪澳，於澳門百老匯™️ (百老匯舞台)和一眾澳門粉絲見面。



BOL4（臉紅的思春期）早前宣布以澳門為首站，展開亞洲巡迴演唱會，將走訪東京、雅加達和新加坡等多個亞洲主要城巿，與各地粉絲見面。今次是BOL4（臉紅的思春期）首次到澳門開唱，亦是首個亞洲巡迴演唱會。按捺不住興奮心情的智煐，更特別錄製一段短片率先向粉絲打招呼兼宣佈這個重大消息。短片中，她表示能夠在澳門這個燈火通明的「不夜城」舉辦演唱會感到十分期待，更預告準備了很多精彩的演出回饋一直等待她的粉絲。



演唱會門票現正於澳門百老匯™️網上售票系統、澳門銀河™️及澳門百老匯實體售票處發售，門票價錢分別為$1,488、$1,088及$688。購票的觀眾亦有機會獲得團體合照、親筆簽名海報及親筆簽名CD等福利，和偶像進行近距離接觸！想現場欣賞BOL4（臉紅的思春期）獨特的感性嗓音和治愈歌聲的話，就事不宜遲馬上去買飛啦！



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