《有院子的家》全靠演技挑大樑！金泰希、金盛吳、林智妍刷新三觀展現新面孔！

《有院子的家》日前播出最終回，從一開場營造的驚悚懸疑風格一直延續到最終回，除了林智妍的發狂演技以外，金泰希的內斂與懷疑眼神也非常到位，加上表裡不一的加害者金盛吳，同台飆戲讓觀眾們看得相當過癮。

原本給大家甜美形象的金泰希，在本劇中幾乎完全沒有露出她的招牌笑容，因目睹姊姊的死亡而受到嚴重心理創傷的文珠蘭，對自己產生了懷疑而活在憂鬱中，雖然住在大院豪宅，就連做家事也穿得像要去參加宴會一樣的高雅，聽著古典音樂，但她臉上卻老是充滿驚恐與不安。



金泰希所飾演的文珠蘭心情相當複雜，先是面對老公金盛吳似乎對她隱瞞很多事情，就連她聞到院子中的惡臭也被否認。她決定暗中調查，發現越來越多她所不知道的真相，最後她更親口逼問老公，引發兩人爭執，當她將金盛吳推下樓梯並確認他死亡的那一刻，金泰希的表情有著放鬆的笑容，似乎又有著後悔的神情，複雜又微妙的情緒展現了她的新演技。



而演技派金盛吳則是在一開始看來是位好好先生，為了老婆的憂鬱症而搬到郊區居住，還會為老婆耐心梳頭，不過這些都只是他囚禁的手段，他限制老婆與鄰居的互動，否認老婆提出院子內有異味的說法，行動上也逐漸展現他殘暴的一面。最後他更以守護家庭守護兒子為名，做出殘忍殺人行為。在金泰希一步步逼近真相的同時，他也開始變得易怒，最終差點連老婆都殺害。



林智妍繼《黑暗榮耀》之後更令人矚目，而劇中的秋尚恩一角，從一開始受到家暴的悲慘孕婦，開始為自己蒐證甚至最後直接下手殺害了丈夫，卻又發現有可能領到鉅額保險金，而必須讓丈夫被判定為他殺。她以為擺脫了家暴就能讓自己迎向美好生活，但事實卻並非如此。龐大債務纏身讓她始終無法快樂起來，總是面無表情或是一連嫌惡的她，再度演出了令人印象深刻的尚恩。



三位演員都展現了前所未有的強烈演技，讓這部短短8集的作品更加精彩絕倫。這部電視劇中有許多沉默而沒有台詞的場面，全靠演員內心戲撐起這部劇的微妙氣氛，可說是近來難得的佳作。



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