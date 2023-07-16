在咖啡店買咖啡居然被收小費？連韓國人自己都很討厭：憑什麼
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在咖啡店買咖啡居然被收小費？連韓國人自己都很討厭：憑什麼

明星   2023年7月16日   星期日09:19   Tracy  

（封面圖源：Unsplash）

韓國部份餐廳和咖啡店出現「小費文化」，引得消費者很不滿。

最近有不少韓國網友在網路上分享自己去餐廳、咖啡店時看到的「TIP BOX」（小費箱）照片，店家將「TIP BOX」放在餐桌上或是菜單旁邊，裏面裝滿了錢幣。 某家烤肉店還清晰地標註了小費價格「如果服務生親切地招待了您，請付小費，每張桌子5000+」。

相關內容很快就引起了廣大網友們的關注，大家紛紛留言吐槽：「這是逃稅吧」、「我國為什麼要給小費」、「我確實在外國人很多的店鋪裡看到過」、「服務生烤肉不是正常的嗎，為什麼要給小費」、「客人願意給就給，你憑什麼要規定客人一定要給，還標註價格」等。 小費文化在歐美國家很流行，一般都是給消費額的20%左右，但這一文化在韓國並不存在，不過也有部份餐廳和咖啡店會以「服務費」的名目收取小費。

其實根據2013年更正的《食品衛生法》，菜單上標註價格的即為最終價格，已經包含了附加稅+服務費。 如果有小夥伴前來韓國旅遊，遇到收取小費的情況，完全可以拒絕哦。

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