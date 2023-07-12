【韓網熱帖】ZB1出道歌《In Bloom》當中有編舞史上歷代級最醜的舞蹈動作

大家覺得這動作醜嗎？

原PO主看了ZEROBASEONE在Youtube Channel上跳出道歌《In Bloom》的影片：



表示：孩子們坐在地上抬起一條腿的動作真的醜到爆，惡臭到無法用語言形容，還有「狗腿」（抖動雙腿）舞，不知道該怎麼形容。



2)

다리 드는 부분

좆같다고 설명하기도 입 아픔 pic.twitter.com/y9lYOlGww3 — ㅇㅇㅇ (@pamsnbwud) July 11, 2023

韓國網民評論：

1. 看到編舞和舞台服裝真的是驚掉下巴，先不說符不符合音樂氛圍，整體真的太土了

2. 他們在選秀節目中都是一群很會跳舞的孩子，而且也很會編舞，最後成品是這樣只能說公司指導太爛了

3. 這可是出道曲啊，感覺歌還行，難道是在歌上花了太多錢，沒錢請編舞嗎？？ 孩子們的出道舞台怎麼會變成這樣

4. 有一種想耍帥但失敗了的感覺

5. 這首歌+孩子們的顏值，居然配這麽醜的編舞和衣服

6. 老實說出道曲也是tiktok風，節奏很快

7. 編舞就夠醜的了，他們也根本不會跳，如果編舞好的話，即使舞蹈實力不夠也會很好看，這都是什麼啊

8.編舞醜，跳的也很爛，但最大的問題是至少應該有一個人能救活整個舞啊，一眼望過去大家都差不多

9. 我還蠻喜歡ZB1的，也很期待別團成員的挑戰，現在不抱任何希望，至少要有一個帥氣的動作啊，可惜一個都沒有

10. 歌很活潑，但舞有種部長在跳的感覺

出處： https://theqoo.net/hot/2855676617

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