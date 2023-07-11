【韓網熱帖】電視劇《惡鬼》收視率趨勢

正在追看《惡鬼》的朋友，覺得如何呢？

原PO主表示：首播收視率為9.9%，第6集收視率目前最低，跌至9.5%。 比編劇前一部作品《智異山》的收視率稍微高一些，但收視率走向基本一致。

韓國網民評論：

1. 老實說根本沒看懂到底在講什麼

2. 確實有一點想要表達什麼，但又表達得不到位的空虛感

3. 主要就是看吳正世和金泰梨，誰看劇情啊

4. 認真看下去啊，真的越看越有趣

5. 非常好看啊，但不是大眾喜歡的題材，這樣的收視率我已經覺得很不錯了

6. 劇本很一般，而且導演問題最大，根本沒掌握好劇情，剪輯也很爛，那個戲份很多的刑警也沒選對演員，和女主對峙的毫無場景緊張感

7. 確實不是特別好看，蠻符合這個收視率的，鋪墊有點太長了，而且題材受眾太窄

8. 無聊，音樂很有感覺以為劇情很可怕，也只是音樂配得好而已

9. 我看到第4集就再也看不下去了，真的很無聊

10. 我好愛這部劇啊，年輕觀眾應該比中老年觀眾多

出處： https://theqoo.net/hot/2854511021?page=3

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