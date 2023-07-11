莫忘去年的聖誕約定！黃致列攜迷你5輯「禮物」與Live Band來台開 唱！一連開唱兩天只為滿足所有粉絲

將所有粉絲們稱為「粉絲大人」，最寵粉的黃致列即將帶著最新迷你專輯「禮物」來台了！黃致列許願讓自己成為粉絲們的禮物，將於8月12日及13日一連在新北板橋市政府多功能集會堂開唱兩天！將送上不同曲目內容的表演，讓粉絲們連High兩天！

在疫情前幾乎一有時間就會來台與粉絲們見面的黃致列，被疫情打亂了腳步，好不容易在2022年的聖誕節，他終於來台舉辦簽名會，讓想念他的粉絲們能夠一解相思之苦，但是大家上次沒能聽見黃致列的歌聲以及舞台表演，總是感到相當惋惜。這一次終於可以圓夢了！黃致列將帶著自己的迷你5輯「禮物」獻給所有台灣粉絲們。這張專輯中的主打歌「我的春天（You Are My Spring）」，歌詞相當動人，是許多人心目中的2023最佳婚禮祝歌，當然這也是黃致列想要與粉絲們所說的話，「能夠與你相遇，對我來說是世界上最大的奇蹟」「我們約好，我絕不會放開你這雙緊握著我的手」，歌詞間表達著他對粉絲們的依賴與重視，也希望能現場唱給台灣粉絲們聽。



黃致列本次來台開唱與以往不同，帶來了五人樂團LIVE演奏與他的歌聲搭配，想給大家更不一樣的感受。為了一連開唱兩天給粉絲們新鮮感，兩日的主題分別是首日的《好久不見》以及第二天《妳我重逢》，黃致列甚至連節目內容與曲目都做了不同的規劃，只為使出渾身解數滿足所有粉絲們的心。正式售票日期為7月14日，DAY 1首場，售票時間為13:00 / DAY 2第二場，售票時間為15:00寵粉級驚喜的另一項禮物，將提前於8月11日舉辦一場線下面對面的簽名會!簽名會活動與各項粉絲福利與事宜，近期將會於粉絲團公告，敬請密切期待!

活動日期：

DAY 1首場: 2023年8月12日 18:30 (入場時間:17:30)

DAY 2第二場: 2023年8月13日 15:30 (入場時間:15:00)

活動地點：新北市政府多功能集會堂三樓

演出地址：新北市板橋區中山路一段161號

售票時間：

DAY 1首場: 2023年7月14日 13:00

DAY 2第二場: 2023年7月14日 15:00

購票方式: KKTIX售票系統及全台全家便利商店

主辦單位 :亞士傳媒國際ASIAMEDIA

經紀公司：TEN2 Entertainment

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