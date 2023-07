BBGIRLS（原Brave Girls）即將回歸重新出發！開啟官方SNS、發布全新形象照

Brave Girls離開勇敢娛樂後,重新在韓國華納音樂以「BBGIRLS」出發,昨(10)日正式開啟官方SNS,並發布了成員形象照。

BBGIRLS官方釋出各式Logo設計,以及成員玟瑩、侑廷、恩智與裕那的形象照,照片色系幾乎是黑白,呈現出成熟穩重的氛圍,和以往「夏日女王」回歸時較繽紛鮮豔的造型大相逕庭。



即便如此,BBGIRLS無論是官方 Twitter或是Instagram帳號,ID都命名為「weare_bbgirls」,明顯出自於Brave Girls時期逆行回歸的歌曲〈Chi Mat Ba Ram〉開頭的口白,「We're gonna be'Summer Queens' You ready? We are BRAVE GIRLS」,而先前BBGIRLS已在公演上將口白改成「We are BBGIRLS」,加上確認8月回歸,BBGIRLS處處都在預告「夏日女王」歸來。



