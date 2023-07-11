演員金旻載將於8月舉辦出道以來首次粉絲見面會！「將以歌手演唱會規格準備與呈現」

金旻載從2014年參與戲劇演出，至今累積了許多作品如《第二個二十歲》、《浪漫醫生金師傅》系列、《鬼怪》、《你喜歡布拉姆斯嗎》、《達利與馬鈴薯湯》、《精神科醫師劉世豐》系列等，終於即將舉辦粉絲見面會。平時常透過IG發表帥氣舞蹈片段的金旻載，見面會是否也會展現唱跳歌手的一面？

演員金旻載所屬公司於今日表示，金旻載將於8月5日於首爾舉辦2023年金旻載1st粉絲見面會《心電感應：想說的話，想念的日子》。也說明了原定在6月17日舉辦的粉絲見面會，與演員柳演錫原訂將舉辦的見面會，同樣受到同德女子大學學生遭受意外事故的影響，無法避免地必須取消，金旻載與粉絲們都有些遺憾，因此現在重新擇期舉辦。



就像金旻載本次的活動名稱一樣，在這出道以來首度舉辦的見面會中，他希望能夠像粉絲們傳達自己想說的話，以及自己想念粉絲們的心意，希望能與粉絲們拉近距離。而平時也善於舞台表演的金旻載，也將與一般演員所進行的粉絲見面會不同，而是不亞於歌手規格的演唱會形式來準備，金旻載不僅將帶來勁歌熱舞，還將帶來華麗的鋼琴彈奏演出，精彩可期。



近期剛結束《浪漫醫生金師傅3》，大家所熱愛的恩卓護士金旻載，將在舞台上呈現不一樣的風貌，相信粉絲們相當期待。

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