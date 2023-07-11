BBGIRLS（原Brave Girls）即将回归重新出发！开启官方SNS、发布全新形象照

Brave Girls离开勇敢娱乐后，重新在韩国华纳音乐以「BBGIRLS」出发，昨（10）日正式开启官方SNS，并发布了成员形象照。
BBGIRLS官方释出各式Logo设计，以及成员玟莹、侑廷、恩智与裕那的形象照，照片色系几乎是黑白，呈现出成熟稳重的氛围，和以往「夏日女王」回归时较缤纷鲜艳的造型大相迳庭。
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은지 | EUNJI#BBGIRLS #브브걸#은지 #EUNJI pic.twitter.com/MxfgqCrJh6
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유나 | YUNA#BBGIRLS #브브걸#유나 #YUNA pic.twitter.com/WTUWXn2cSi
即便如此，BBGIRLS无论是官方 Twitter或是Instagram帐号，ID都命名为「weare_bbgirls」，明显出自於Brave Girls时期逆行回归的歌曲〈Chi Mat Ba Ram〉开头的口白，「We're gonna be'Summer Queens' You ready? We are BRAVE GIRLS」，而先前BBGIRLS已在公演上将口白改成「We are BBGIRLS」，加上确认8月回归，BBGIRLS处处都在预告「夏日女王」归来。
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