時隔4年出演《同床異夢2》！秋瓷炫首度回應丈夫于曉光前年疑似出軌傳聞「因輕率的行爲讓許多人失望」

《同床異夢2》第300集特輯的最後一篇，將由秋瓷炫、于曉光夫婦出演，這也是他們時隔4年再次出演。

公開的預告中，秋瓷炫問道：「你現在也覺得結婚真好嗎？」于曉光回答：「結婚真好！」接著臉色馬上變暗，讓金淑說：「表情好像稍微沒有真心。」原來是...于曉光變成了「兒子傻瓜」，他們將在節目首次公開與6歲兒子「大海」的日常生活。



接著，秋瓷炫小心翼翼地說：「我也是第一次把這件事情說出來。」她繼續說：「知道的人應該都知道，前年有件不好的事情，發生不好的爭議，因為輕率的行爲讓很多人失望了，其實...」這也是夫婦倆首次談到婚外情傳聞，引起人們的關注。



于曉光2021年被中國媒體爆料摟女生坐大腿的影片，疑似出軌在中韓兩國引起軒然大波。當時所屬社解釋：「這是和熟人聚會後回家的過程中發生的突發事件。」但爭議仍持續擴散。（相關新聞：因丈夫于曉光摟女生坐大腿引發爭議！秋瓷炫發文道歉：「我也責備了他，曉光正在反省中」）

之後，于曉光通過SNS反省：「無論多好的朋友、再好的關係也要注意分寸，以後我會對自己的言行更加慎重，讓大家不再為這樣的事操心。」秋瓷炫也發文道歉：「即使是不經意間的失誤，做了不當的舉動就應該承擔和面對。對於他輕率的行為，我也責備和批評了他，曉光也正在反省並深深自責。」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞