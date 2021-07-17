因丈夫于曉光摟女生坐大腿引發爭議！秋瓷炫發文道歉：「我也責備了他，曉光正在反省中」

秋瓷炫、于曉光夫婦因出演SBS綜藝《同床異夢2》，作爲情聖夫婦受到觀眾們的喜愛。

日前，新浪微博上有博主突然爆料秋瓷炫丈夫于曉光抱女生坐大腿的影片，疑似出軌在中韓兩國引起軒然大波。隨後，兩人的所屬社BH娛樂回應：「這是5月和熟人聚會後回家的過程中發生的突發事件，影片中的人是和家人也有來往的導演及關係很好的熟人，以後會多注意行為舉止。」

님드라 우효광 바람핀거 파파라치한테 걸림.. pic.twitter.com/dEcM8OAsn5 — 이링 (@delight6777) July 15, 2021

今日（17日）秋瓷炫通過IG和微博發文：「幾天前曉光的影片應該讓很多人失望了。雖然影片中的人也是我認識的朋友，但我也覺得曉光的行為確實讓人誤會。」



「即使是不經意間的失誤，做了不當的舉動就應該承擔和面對。對於他輕率的行為，我也責備和批評了他，曉光也正在反省並深深自責。因為這件事，有了大家的共鳴和關愛，我心裡反而多了一份安全感和正能量，深受感動。」



「如果大家以後也以這樣的愛和關心寬容地關注我們，我們會更加努力，會努力讓大家看到我們夫婦更加成熟的樣子。本來應該在艱難的時局帶來好消息的，但是讓大家擔心了，真的很抱歉，謝謝。」



不少網友也在貼文下留言：「姐姐有什麼對不起的ㅠㅠ」、「爲什麼要道歉啊...不是你做錯的事啊！我希望姐姐一直幸福」、「本人內心有多傷心啊」、「姐姐什麼錯都沒有！不需要道歉」等等。



于曉光也發文：「對前兩天爆出的新聞，給大家造成擔心深表歉意。無論多好的朋友、再好的關係也要注意分寸，我知道這件事無論怎麼解釋，都讓人難以接受。看了影片之後，我也反省了很多。最重要的是瓷炫這麼愛我、包容我，我卻讓他傷心。作為丈夫、父親，以後我會對自己的言行更加慎重，讓大家不再為這樣的事操心。」



（圖：SBS《同床異夢2》、IG@choo.jahyun、于曉光微博）

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