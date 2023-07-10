朴炯植睽違6年宣布亞洲巡迴粉絲見面會《SIKcret Time》即將開跑！「正在努力準備節目中」

演員朴炯植出道6年，除了身為歌手的團體舞台表演，終於也宣布即將進行個人亞洲巡迴粉絲見面會。

朴炯植將於9月16日起從香港起跑，陸續在韓國、日本、印尼、菲律賓與泰國等地舉辦2023－2024亞洲巡迴粉絲見面會《SIKcret Time》，將與全球喜愛他的粉絲們見面。以他的官方粉絲俱樂部「SIKcret」為名，顧名思義就是與全球粉絲們共度的時光，希望能與粉絲們面對面互動，累積更多珍貴的回憶。

朴炯植所屬公司表示，為了報答長久以來支持朴炯植的粉絲們，一直希望能夠再與大家拉近距離，與大家面對面。透過本次的亞洲巡迴見面會與所有「SIKcret」們創造美好回憶，朴炯植也為此正在努力準備中，希望能夠滿足大家的期待。同時也公布了朴炯植的帥氣主視覺海報，讓粉絲們更期盼當日的到來。



今年已經出道第13年的朴炯植，為了這段時間等待他許久的粉絲們，即將傾盡全力只為本次的《SIKcret Time》，這也是繼他的前一次2017年舉辦的《朴炯植1st FAN MEETING：夏日，我們：一步》之後相隔了6年又再度舉辦粉絲見面會，喜愛他的粉絲們相信都等待了許久。詳細售票訊息以及活動追加進行場次也將陸續公開。

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