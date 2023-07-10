朴炯植睽违6年宣布亚洲巡回粉丝见面会《SIKcret Time》即将开跑！「正在努力准备节目中」

演员朴炯植出道6年，除了身为歌手的团体舞台表演，终於也宣布即将进行个人亚洲巡回粉丝见面会。

朴炯植将於9月16日起从香港起跑，陆续在韩国、日本、印尼、菲律宾与泰国等地举办2023－2024亚洲巡回粉丝见面会《SIKcret Time》，将与全球喜爱他的粉丝们见面。以他的官方粉丝俱乐部「SIKcret」为名，顾名思义就是与全球粉丝们共度的时光，希望能与粉丝们面对面互动，累积更多珍贵的回忆。

朴炯植所属公司表示，为了报答长久以来支持朴炯植的粉丝们，一直希望能够再与大家拉近距离，与大家面对面。透过本次的亚洲巡回见面会与所有「SIKcret」们创造美好回忆，朴炯植也为此正在努力准备中，希望能够满足大家的期待。同时也公布了朴炯植的帅气主视觉海报，让粉丝们更期盼当日的到来。



今年已经出道第13年的朴炯植，为了这段时间等待他许久的粉丝们，即将倾尽全力只为本次的《SIKcret Time》，这也是继他的前一次2017年举办的《朴炯植1st FAN MEETING：夏日，我们：一步》之后相隔了6年又再度举办粉丝见面会，喜爱他的粉丝们相信都等待了许久。详细售票讯息以及活动追加进行场次也将陆续公开。

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