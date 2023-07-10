《惡鬼》高中生身分揭曉，還有新的鬼種現身！金泰梨&洪慶曖昧爆表～（EP.5-6）

《惡鬼》最新兩集收視雖然小小降低，但依舊維持在全韓10%上下的水準，第5集10.8%，第6集9.5%，而這兩集又岔出不一樣的「鬼主題」，但依舊圍繞著女主角具散影身上的散髮女鬼。

（以下涉及劇透）



具散影（金泰梨 飾）與廉海上（吳正世 飾）為了解開散髮女鬼到訪百次谷卻遇上異鄉鬼，途中具散影莫名其妙看見了爸爸具講謨（陳善圭 飾），他說：「不是我。」如同最早一二集網友所猜測，具講謨留下的信都不是在他本人意願所寫，都是他身上的散髮女鬼所寫，女鬼刻意聚集具散影與廉海上。

具散影又一次被惡鬼操控，整身名牌的去了高中同學的婚禮，她對李弘塞（洪慶 飾）咬耳朵，畫面相當曖昧，說的卻是令人毛骨悚然的話：「是我殺的。」李洪塞沒有當一回事，但這場婚禮卻延伸出一連串凶殺案……



▼從上週「便利商店邂逅」開始，金泰梨與洪慶的感情線便很受歡迎



악귀 4회 #홍경



교복 홍새.. 학생 홍새..

동복 입은 홍경.. 미칠 거 같아요… pic.twitter.com/FMHrFbp2Jn — 엔리 (@myendless_blue) July 1, 2023

▼另外，具散影在餐桌上與其他人曖昧，也成了《惡鬼》最新Meme（迷因），因為廉海上的反應……



악귀들려서 옆자리 남자랑 러브샷하고 있는 구산영 목격한 염해상 반응 졸웃겨 pic.twitter.com/3RsDJnTvFD — one.. (@__onechzn) July 8, 2023

개그 드라마 악귀 소개합니다 pic.twitter.com/f0t7WGMWai — 취향 (@loverdramas) July 8, 2023

回到劇情，近年因《模範計程車2》（模範的士2）而受歡迎的表藝珍特別演出其中一位受害者，她雙眼充滿血絲倒地，周邊相當多昆蟲排泄物，其他受害者也呈現相似的淒慘狀況，那是「餓鬼」所弒，廉海上家的高中生「金祐珍」也是餓鬼，被餓鬼附身後反噬自盡。



正當我們以為新出現的餓鬼是白世美（楊惠智 飾）時，真相大白是新娘徐允靜（李智媛 飾），令人感慨外表光鮮亮麗的一個人竟是早已被貪婪佔據的餓鬼。奇怪的是，是散髮女鬼主動給了具散影線索，具散影循線再找到金祐珍，金祐珍說他知道散髮女鬼的名字。會是李木端嗎？待下集揭曉。

下集預告，廉海上家的管家被奶奶命令追查廉海上周遭的人，徐炆春（金元海 飾）、李弘塞都被追蹤調查，而這件事情似乎讓廉海上感到不安、推斷家中也有惡鬼，加上具散影從電話聽到的聲音，惡鬼恐怕就在奶奶身上？

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