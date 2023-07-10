「金道奇要來澳門啦～」李帝勳將在8/5舉辦粉絲見面會！

澳門的粉絲你們準備好了嗎？

呠呠呠～～～哪位司機的駕駛技術超卓？！原來是《模範的士》的正義暖男李帝勳！男神首次來澳門舉行粉絲見面會！真的不要錯過跟男神見面的機會啦～記得留意購票日期及時間，不然...你會錯過了這輪車了（笑）

《Some More In Macau with Lee Je Hoon》

演出日期： 2023年8月5日

演出時間：晚上7時正

演出地點：「澳門葡京人™」 - H853 娛樂館

門票售價：港幣HKD / 澳門幣MOP $1,588 / $1,288 / $888

主辦單位：萬星國際娛樂文化

經紀公司：COMPANY ON



粉絲福利

-歡送道別：所有HKD/MOP $1,588門票者

-團體合照(20人一組)：所有HKD/MOP $1,588門票者

-簽名海報：HKD/MOP $1,588門票者中抽選120人 及 HKD/MOP $1,288門票者中抽選30人

-簽名拍立得：HKD/MOP $1,588門票者中抽選40人 及 HKD/MOP $1,288門票者中抽選10人

｜售票連結：

廣星傳訊 - http://www.macauticket.com/

大麥 - https://www.damai.cn

｜購票資訊：

7月14日（五）中午12:00起於廣星傳訊及大麥公開發售

- 詳情請留意主辦方公告.

- 主辦方保留活動異動之權利.

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈.

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