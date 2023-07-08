FIFTY FIFTY公司代表爆美談！前所屬歌手：「沒收益也會結算，養女兒般安排課程、不讓我們看到骯髒世界」

三人女子演唱團體The Lush成員閔熙（音）昨日PO文聲援FIFTY FIFTY公司代表，稱幾年前曾在他旗下活動，全代表把歌手們當做親生女兒一樣培養和照顧，分享了當時的美談。

閔熙2013年起在全洪俊另一家公司「奧斯卡娛樂」活動，昨日在個人IG Story寫道：「即便沒有收益也總是結算跑行程的酬勞，托社長的福學了中文、表演、跳舞，總是信任和支持我，是我人生中非常感激的人。」



「（全洪俊）說我們孩子們唱歌太好、人又善良，像女兒一樣。 說歌手只要好好唱歌就行，當練習生和歌手的時候從來不讓我們看到骯髒的世界。 （離開社長庇護後立即看到好多骯髒的模樣）。」

閔熙透露全洪俊不久前才為父親辦了葬禮，很擔心他的狀況。 但發信息問候時，全洪俊卻對自己的難處閉口不談，只說「看到閔熙過得幸福就很開心」。



閔熙：「我不斷上傳這些是因為，如果她們是因為活動不成功而要求離開公司，（全代表）一定會同意，但她們是在正當紅的時候精心計劃了背叛，真的太讓人生氣，所以想盡量告訴給更多人。」

閔熙表示The Lush另一位成員莎拉（音）得知這件事之後也難過得整晚睡不著，截圖了相關報道的畫面PO到IG Story，留言說：「希望能幫到社長。」



此外，全洪俊在2013年成立奧斯卡娛樂，先後推出Bobby Kim、Buga Kingz、ILLSON（當時用名Double K）等歌手，實力派演唱組合The Lush也是其中之一。

The Lush成員所言內容與FIFTY FIFTY出道過程十分相似。 全洪俊在FIFTY FIFTY出道前為每個成員都安排了vocal、舞蹈、英語、日語課程，用心培養。 隨著全洪俊與外包製作人安聖日爆出矛盾，FIFTY FIFTY成員也在本月5日向全洪俊提出解約。



韓網友：「去大型企劃社都遇不到這種的社長」、「被貪慾蒙蔽雙眼，錯過了貴人」、「我哭了ᅲᅲᅲ」、「代表太讓人心疼」、「娛樂業界難得一見的好社長」、「代表下次推出新人我一定去買」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞