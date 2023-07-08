FIFTY FIFTY公司代表爆美谈！前所属歌手：「没收益也会结算，养女儿般安排课程、不让我们看到肮脏世界」

三人女子演唱团体The Lush成员闵熙（音）昨日PO文声援FIFTY FIFTY公司代表，称几年前曾在他旗下活动，全代表把歌手们当做亲生女儿一样培养和照顾，分享了当时的美谈。

闵熙2013年起在全洪俊另一家公司「奥斯卡娱乐」活动，昨日在个人IG Story写道：「即便没有收益也总是结算跑行程的酬劳，托社长的福学了中文、表演、跳舞，总是信任和支持我，是我人生中非常感激的人。」



「（全洪俊）说我们孩子们唱歌太好、人又善良，像女儿一样。 说歌手只要好好唱歌就行，当练习生和歌手的时候从来不让我们看到肮脏的世界。 （离开社长庇护后立即看到好多肮脏的模样）。」

闵熙透露全洪俊不久前才为父亲办了葬礼，很担心他的状况。 但发信息问候时，全洪俊却对自己的难处闭口不谈，只说「看到闵熙过得幸福就很开心」。



闵熙：「我不断上传这些是因为，如果她们是因为活动不成功而要求离开公司，（全代表）一定会同意，但她们是在正当红的时候精心计划了背叛，真的太让人生气，所以想尽量告诉给更多人。」

闵熙表示The Lush另一位成员莎拉（音）得知这件事之后也难过得整晚睡不著，截图了相关报道的画面PO到IG Story，留言说：「希望能帮到社长。」



此外，全洪俊在2013年成立奥斯卡娱乐，先后推出Bobby Kim、Buga Kingz、ILLSON（当时用名Double K）等歌手，实力派演唱组合The Lush也是其中之一。

The Lush成员所言内容与FIFTY FIFTY出道过程十分相似。 全洪俊在FIFTY FIFTY出道前为每个成员都安排了vocal、舞蹈、英语、日语课程，用心培养。 随著全洪俊与外包制作人安圣日爆出矛盾，FIFTY FIFTY成员也在本月5日向全洪俊提出解约。



韩网友：「去大型企划社都遇不到这种的社长」、「被贪欲蒙蔽双眼，错过了贵人」、「我哭了ᅲᅲᅲ」、「代表太让人心疼」、「娱乐业界难得一见的好社长」、「代表下次推出新人我一定去买」。

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